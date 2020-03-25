Определились лучшие шахматисты года в Украине

Известные украинские гроссмейстеры Евгений Штембуляк (Черноморск) и Анна Музычук (Львов) стали лауреатами представительского конкурса "Шахматный Гетьман" как лучший шахматист и лучшая шахматистка Украины 2019 года.

Лауреаты этого конкурса, который ежегодно устраивают сообщество "Украинские шахматы" и сайт "Шахова Украина", определяются путем персонального голосования. В нем принимают участие только украинские гроссмейстеры. Каждый называет пятерку лучших в мужских и женских шахматах. За первое место номинант получает 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, за четвертое – 3, за пятое – 1.

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В конкурсе "Шахматный Гетьман" – 2019 Анна Музычук набрала 234 балла (13 опрошенных гроссмейстеров поставили львовянку на первое место, 14 – второе, 1 – третье и 1 пятое), Штембуляк набрал 309 очков (26 – первых мест, 4 – вторых, 3 – третьих, 2 – четвертых). Всего в нынешнем опросе участвовали 64 (!) гроссмейстеры.

Если Анна Музычук уже давно входит в элиту мировых шахмат, то Евгений Штембуляк ярко засветился только в прошлом году. Он стал гроссмейстером в марте 2019 года, впоследствии выиграл чемпионат мира среди юношей до 20 лет и чемпионат Украины среди мужчин. Кроме того, Евгений стал №1 в списке шахматистов, которые набрали в 2019 году больше всего пунктов рейтинга ФИДЕ. В активе Штембуляка было 109 (!) пунктов, и он на 4 опередил даже стремительно прогрессирующего Алиреза Фируджу, которого уже сейчас приглашают на супертурниры.



Евгений Штембуляк – лауреат конкурс "Шахматный Гетьман"-2019

Конкурс "шахматный Гетман" состоялся уже 15-й раз. У мужчин восемь раз становился лауреатом Василий Иванчук, дважды – Антон Коробов, Павел Эльянов (оба – Харьков), Руслан Пономарев (Киев). И теперь впервые победил Евгений Штембуляк. У женщин шесть побед на счету Екатерины Лагно (сейчас – Россия), три – у Анны Музычук, по две – у Марии Музычук (Львов), Наталье Жуковой (Одесса) и Анны Ушениной (Харьков).

"Шахматный Гетьман " – 2019: первые тройки

Женщины (17 номинанток)

1. Анна Музычук (Львов, 2535) – 234

2. Мария Музычук (Львов, 2551) – 211

3. Юлия Осьмак (Киев, 2399) – 101…

Мужчины (21 номинант)

1. Евгений Штембуляк (Черноморск, 2620) – 309

2. Антон Коробов (Харьков, 2688) – 183

3. Василий Иванчук (Львов, 2678) – 131…