Определились пары первого раунда плей-офф Суперлиги: даты матчей и соперники
По итогам заключительного игрового дня регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч определилось итоговое положение в турнирной таблице. И, соответственно, пары первого раунда плей-офф.
Отметим, что четвертьфинальные серии продлятся до двух побед. Первые матчи будут сыграны 26 марта на площадках команд, занявших высшее место в таблице. Вторые поединки пройдут 29 марта, а третьи – при необходимости – будут сыграны 1 апреля.
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Суперлига Пари-Матч. Плей-офф. Первый раунд:
БК Запорожье – Черкасские Мавпы
Химик – Политехник
Днепр – Одесса
Киев-Баскет – МБК Николаев
Источник: 24 Канал
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