Определились пары первого раунда плей-офф Суперлиги: даты матчей и соперники

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Определились пары первого раунда плей-офф Суперлиги: даты матчей и соперники

По итогам заключительного игрового дня регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч определилось итоговое положение в турнирной таблице. И, соответственно, пары первого раунда плей-офф.

Отметим, что четвертьфинальные серии продлятся до двух побед. Первые матчи будут сыграны 26 марта на площадках команд, занявших высшее место в таблице. Вторые поединки пройдут 29 марта, а третьи – при необходимости – будут сыграны 1 апреля.

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Суперлига Пари-Матч. Плей-офф. Первый раунд:

БК Запорожье – Черкасские Мавпы
Химик – Политехник
Днепр – Одесса
Киев-Баскет – МБК Николаев

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Теги: Новости Спорта Спорт БК Днепр БК Политехник Баскетбол БК Киев-Баскет БК Запорожье БК Николаев БК Одесса БК Химик БК Черкасськие Мавпы
Источник: 24 Канал
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