Определились соперницы Свитолиной и Козловой на престижном турнире в Китае

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Катерина Козлова сыграют в основной сетке на турнире WTA серии International в Гуанчжоу (Китай).

Элина Свитолина в первом раунде турнира WTA в Гуанчжоу встретится со словенкой Далиле Якупович.

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Сначала соперницей украинки была шведка Ребекка Петерсон, однако она снялась с турнира после победы на соревнованиях в Няньчани.

Матч Свитолина – Якупович состоится 17 сентября. Победительница пары в следующем раунде встретится с чешкой Марией Боузковой.

Также в основе турнира в Гуанчжоу стартуют Екатерина Козлова, которая сыграет с Чжан Шуай из Китая, и Катарина Завацкая, соперницей которой будет француженка Фиона Ферро.

Интересно, что три года назад турнир в Гуанчжоу выиграла Леся Цуренко, которая в данный момент лечится от травмы правого локтя.