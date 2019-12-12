Определились соперники сборной Украины на мемориале Лобановского в 2020 году

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Мемориал памяти Валерия Лобановского

Стали известны соперники молодежной команды "желто-синих" на XVII мемориале памяти Валерия Лобановского.

Как сообщает "Команда №1", это молодежные сборные Португалии, Словении и Болгарии.

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29 мая Украина встретится с Португалией, Словения – с Болгарией. 31 мая будет сыгран финал и матч за третье место.

Турнир памяти Валерия Лобановского проводится в Киеве ежегодно с 2003 года, а с 2006-го в нем постоянно участвовали сборные U-21.

В этом году сборная Украины U-21 в финале турнира победила команду Израиля со счетом 1:0 и выиграла мемориал Лобановского впервые с 2009 года.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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