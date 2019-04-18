Определились участники полуфинала Лиги чемпионов: команды и даты матчей

В Лиге чемпионов были сыграны все матчи 1/4 финала. Поэтому определились все команды, которые сыграют в полуфинале турнира.

Первыми финалистами стали испанская "Барселона" и голландский "Аякс". Первые в ответном матче разгромили дома "Манчестер Юнайтед" 3:0. Зато "Аякс" несколько неожиданно победил в Италии "Ювентус" 2:1.

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На выезде победил и "Ливерпуль". Команда в двухматчевом противостоянии прошла "Порту". Именно "Ливерпуль" сыграет против "Барселоны" 1 и 8 мая. Первый матч состоится на "Камп Ноу".

30 апреля и 7 мая "Аякс" сыграет против "Тоттенхэма". Лондонская команда устроила настоящий триллер в игре против "Манчестер Сити". После минимальной домашней победы 1:0, "шпоры" до 11-й минуты дважды обменялись забитыми голами с соперниками. Впоследствии уже "Мансити" был впереди 4:2, но в итоге команды сыграли 4:3. Этот счет позволил пройти в полуфинал именно "Тоттенхэму". Первый матч лондонская команда сыграет на своем новеньком стадионе.

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