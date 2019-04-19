Определились участники полуфинала Лиги Европы: команды и дата матчей

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"Валенсия" сыграет против "Арсенала" в полуфинале Лиги Европы
"Валенсия" сыграет против "Арсенала" в полуфинале Лиги Европы / twitter Valencia CF

После того, как в Лиге Европы были сыграны матчи 1/4 финала определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей.

В полуфинале сыграют две лондонские команды – "Челси" не без проблем прошел чешскую "Славию", а "Арсенал" – итальянский "Наполи". Также в полуфинале сыграют немецкий "Айнтрахт" и испанская "Валенсия".

Смотрите видео: Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги Европы

Пары полуфиналов Лиги Европы:

Челси – Айнтрахт

Валенсия – Арсенал

Первые матчи состоятся 2 мая. Ответные матчи запланированы на 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 19 мая в Баку.

Победитель Лиги Европы получит право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

К слову, определились участники полуфинала Лиги чемпионов

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Арсенал Челси Лига Европы
Источник: 24 Канал
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