Определились участники полуфинала Лиги Европы: команды и дата матчей
После того, как в Лиге Европы были сыграны матчи 1/4 финала определились четыре команды, которые продолжат борьбу за трофей.
В полуфинале сыграют две лондонские команды – "Челси" не без проблем прошел чешскую "Славию", а "Арсенал" – итальянский "Наполи". Также в полуфинале сыграют немецкий "Айнтрахт" и испанская "Валенсия".
Смотрите видео: Результаты всех матчей 1/4 финала Лиги Европы
Пары полуфиналов Лиги Европы:
Челси – Айнтрахт
Валенсия – Арсенал
Первые матчи состоятся 2 мая. Ответные матчи запланированы на 9 мая. Финал Лиги Европы состоится 19 мая в Баку.
Победитель Лиги Европы получит право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.
Источник: 24 Канал
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