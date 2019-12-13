Определились возможные соперники "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы

После того как были сыграны все матчи группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, определились команды, которые продолжат борьбу за трофеи. Донецкий "Шахтер" сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, "Шахтер" в последнем матче проиграл "Аталанте" дома и вылетел в Лигу Европы.

Как это было: "Шахтер" разгромно уступил "Аталанте" дома и опустился в Лигу Европы: видео

Кроме того, "горняки" оказались среди несеяных команд. Поэтому в соперники им могут выпасть команды, занявшие первые места в группах Лиги Европы, или четыре лучшие команды среди вылетевших из Лиги чемпионов в ЛЕ.

Следовательно, среди вероятных соперников "Шахтера": "Аякс", "Бенфика", "Интер", "Зальцбург", "Севилья", "Мальме", "Базель", ЛАСК, "Селтик", "Арсенал", "Эспаньол", "Порту", "Гент", "Истанбул Башакшехир", "Брага" и "Манчестер Юнайтед".

А "горняки" точно не сыграют против "Байера", "Олимпиакоса", "Брюгге", АПОЭЛ, "Копенгагена", "Хетафе", "Спортинга", "Клужа", "Айнтрахта", "Рейнджерс", "Лудогорца", "Вольфсбурга", "Ромы", "Вулверхэмптон" и АЗ.

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Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 16 декабря.