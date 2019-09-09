Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу-2019
Завершился второй групповой этап чемпионата мира по баскетболу, который сейчас проходит в Китае.
Сборная Австралии в тяжелом матче обыграла Францию и с первого места вышла в плей-офф. В другом матче сборная США разгромила Бразилию и также обеспечила себе первое место. Американцы остаются непобедимыми на турнире.
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Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары стадии плей-офф Кубка мира. США в 1/4 финала сыграют со сборной Франции. Австралийцы в свою очередь сыграют со сборной Чехии.
Кубок мира по баскетболу-2019. Четвертьфиналы
Аргентина – Сербия – 10 сентябрь
Испания – Польша – 10 сентябрь
США – Франция – 11 сентябрь
Австралия – Чехия – 11 сентября
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