Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по баскетболу-2019

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Четвертьфиналисты чемпионата мира по баскетболу-2019
Четвертьфиналисты чемпионата мира по баскетболу-2019 / Фото из открытых источников

Завершился второй групповой этап чемпионата мира по баскетболу, который сейчас проходит в Китае.

Сборная Австралии в тяжелом матче обыграла Францию и с первого места вышла в плей-офф. В другом матче сборная США разгромила Бразилию и также обеспечила себе первое место. Американцы остаются непобедимыми на турнире.

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Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары стадии плей-офф Кубка мира. США в 1/4 финала сыграют со сборной Франции. Австралийцы в свою очередь сыграют со сборной Чехии.

Кубок мира по баскетболу-2019. Четвертьфиналы

Аргентина – Сербия – 10 сентябрь
Испания – Польша – 10 сентябрь
США – Франция – 11 сентябрь
Австралия – Чехия – 11 сентября

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Теги: Спорт Баскетбол
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