Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

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Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 13 марта, были сыграны последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Поэтому стали известны все участники четвертьфинала.

В 1/4 финала Лиги чемпионов вышли сразу четыре английских клуба – "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". Остальные четыре клуба представляют Нидерланды ("Аякс"), Португалию ("Порту"), Италию ("Ювентус") и Испанию ("Барселона").

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Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 15 марта. Первые матчи этой стадии запланированы на 9-10 апреля, ответные – 16-17 апреля.

Стоит отметить, что четыре английские клубы могут сыграть друг с другом на этой стадии турнира.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов
Источник: 24 Канал
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