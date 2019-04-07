Определились все участники плей-офф НХЛ
В НХЛ завершился регулярный чемпионат. Команды сыграли 82 матча, после которых определились участники плей-офф.
Лучшей командой регулярного чемпионата стала "Тампа-Бэй". "Молнии" выиграли 62 чемпионата, повторив рекорд НХЛ.
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Уже 10 апреля стартует первые матчи плей-офф.
Восточная конференция. Первый раунд
Тампа-Бэй – Коламбус
Бостон – Торонто
Вашингтон – Каролина
Айлендерс – Питтсбург
Второй раунд
Тампа / Коламбус – Бостон / Торонто
Вашингтон / Каролина – Айлендерс / Питтсбург
Западная конференция. Первый раунд
Калгари – Колорадо
Сан-Хосе – Лас-Вегас
Нэшвилл – Даллас
Сент-Луис – Виннипег
Второй раунд
Калгари / Колорадо – Сан-Хосе / Вегас
Нэшвилл / Даллас – Сент-Луис / Виннипег
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