Определились все участники плей-офф НХЛ

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Тампа-Бэй выиграла регулярный чемпионат НХЛ
Тампа-Бэй выиграла регулярный чемпионат НХЛ

В НХЛ завершился регулярный чемпионат. Команды сыграли 82 матча, после которых определились участники плей-офф.

Лучшей командой регулярного чемпионата стала "Тампа-Бэй". "Молнии" выиграли 62 чемпионата, повторив рекорд НХЛ.

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Уже 10 апреля стартует первые матчи плей-офф.

Восточная конференция. Первый раунд

Тампа-Бэй – Коламбус
Бостон – Торонто
Вашингтон – Каролина
Айлендерс – Питтсбург

Второй раунд
Тампа / Коламбус – Бостон / Торонто
Вашингтон / Каролина – Айлендерс / Питтсбург

Западная конференция. Первый раунд
Калгари – Колорадо
Сан-Хосе – Лас-Вегас
Нэшвилл – Даллас
Сент-Луис – Виннипег

Второй раунд
Калгари / Колорадо – Сан-Хосе / Вегас
Нэшвилл / Даллас – Сент-Луис / Виннипег

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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