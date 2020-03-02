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Определился обладатель Кубка Украины по волейболу

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1-2 марта состоялись матчи финала четырех Кубка Украины по волейболу. победу праздновала житомирская команда "Житичи-ЖНАЕУ".

В финале хозяева турнира победили представителя Второй лиги "Решетиловку" со счетом 3:0.

Решетиловка – Житичи-ЖНАЕУ 0:3 (14:25, 14:25, 18:25)

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В матче за третье место победу праздновали прошлогодние обладатели трофея львовские "Барком-Кажаны", Они тоже одержали "сухую" победу над черниговской командой "Буревестник-ШВСМ".

Буревестник-ШВСМ – Барком-Кажаны 0:3 (17:25, 15:25, 14:25)

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Волейбол Новости Спорта Спорт
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