Определился первый полуфиналист баскетбольной Суперлиги

В субботу, 30 марта, в Харькове определился первый полуфиналист украинской Суперлиги Пари-Матч. Им стал "Химик", который одолел неуступчивый "Политехник".

В плей-офф серия продолжалась до двух побед. 27 марта в Южном "Химик" натужно обыграл "Политехник" 83:81. Поэтому уже в Харькове мог гарантировать себе попадание в полуфинал.

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Уже в начале матча южненцев зарядил порцией уверенности попаданием издалека молодой Войналович, партнера в следующей атаке поддержал Джонс и гости повели 5:0. "Химик" взял игру под свой контроль и на экваторе четверти после броска Войналовича его преимущество составило уже +13 (15:2).

К чести хозяев, они не растерялись и подтянулись в счете. Сначала сократили отставание до -5 после первой четверти, а в начале второй десятиминутки Козлов и Рочняк двумя попаданиями с периметра приблизили "Политехник" к южненцам на расстояние в три очка 24:27.

Харьковчане поверили в свои силы и наладили контригру. И вот уже Кромер на экваторе четверти броском издали почти восстанавливает равновесие 29:31. Но на это "Химик" ответил игровым отрезком 23:3. Это позволило гостям уйти на перерыв с преимуществом +22 (54:32).

Во второй половине матча "Химик" показал умение удерживать соперника на очковом расстоянии и играть по счету. Третью четверть подопечные Виталия Степановского выиграли 19:17. Не поступились и в заключительной – 17:17. В итоге 90:66 – "Химик" побеждает в гостях и первым оформляет полуфинальную путевку Суперлиги Пари-Матч сезона 2018/2019.

Политехник – Химик 66:90 (18:23, 14:31, 17:19, 17:17). Счет серии 0:2

В полуфинале "Химик" сыграет против победителя пары "Днепр" – "Одесса"