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Определился победитель хоккейной Лиги чемпионов – видеообзор финального матча

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"Фрёлунда" – победитель хоккейной Лиги чемпионов / twitter.com/championshockey

В чешском городе Градец-Кралове состоялся финал Хоккейной лиги чемпионов сезона-2019/20, в котором шведская "Фрелунда" обыграла "Маунтфилд" и в четвертый раз стала победителем турнира.

Хозяева активно начали поединок и уже на седьмой минуте воспользовались большинством, забросив шайбу. Ее автором стал Коукал.

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И за 3,5 минуты до конца первого периода ситуация изменилась. Сначала шайбу забросил Ялмарссон. После этого Фриберг и Сандстрем своими неожиданными для защиты хозяев бросками существенно увеличили счет.

В следующих двух периодах, несмотря на попытки хоккеистов обеих команд, зрители заброшенных шайб так и не увидели.

Маунтфилд – Фрёлунда 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Для "Фрёлунда" это четвертая победа в хоккейной Лиге чемпионов. До этого шведский клуб выигрывал титулы в 2016 2017 и 2019 годах.

Видеогляд матча Маутфилд – Фрёлунда

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
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