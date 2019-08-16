Определился соперник "Зари" в плей-офф Лиги Европы

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Соперник "Зари" в плей-офф Лиги Европы
Соперник "Зари" в плей-офф Лиги Европы

Луганская "Заря" узнала последнего соперника на пути в групповой этап Лиги Европы.

Испанский "Эспаньол" в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы разгромил швейцарский "Люцерн" и стал соперником "Зари" в плей-офф раунде.

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Каталонцы открыли счет уже в самом начале встречи, отличился китайский полузащитник Ву Лей. В середине тайма преимущество хозяев увеличил форвард Виктор Кампусано, а через некоторое время он же довел счет до разгромного. В первом матче "Эспаньол" также победил соперника со счетом 3:0.

Первый матч "Эспаньол" – "Заря" состоится в Испании 22 августа. Матч состоится в Украине 29 августа.

Интересно, что согласно данным портала Transfermarkt, состав "Эспаньола" практически в 10 раз дороже "Зари" (136,9 млн евро против 14,7). В тройку самых дорогих футболистов клуба входят Марк Рока (30 млн евро), Серхи Дардер (14 млн евро) и Матиас Варгас (11 млн евро).

Спорт 24 писал, что "Заря" в третьем квалификационном раунде обыграла софийский ЦСКА (0:0, 1:0).

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига Европы ФК Заря
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