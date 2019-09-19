Определился возможный соперник сборной Украины в 1/8 финала Лиги Европы по волейболу

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Мужская сборная Украины по волейболу
Мужская сборная Украины по волейболу / cev.eu

Соперником сборной Украины в 1/8 финала чемпионата Европы станет сборная Бельгии или сборная Германии.

Матч 1/8 финала с участием украинской сборной состоится 21 сентября.

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В группе В Бельгия заняла 2 место, а Германия – 3-есть. Украина финиширует в группе D или на 2-й или на 3-й позиции в зависимости от результата матча против Польши.

Евро-2019. Пары 1/8 финала:

Франция – Финляндия

Италия – Турция

Сербия – 4-е место группы D

Бельгия – 3-е место группы D

Россия – Греция

Словения – Болгария

Польша – 4-е место группы В

Германия – 2-е место группы D

Спорт 24 писал, что мужская сборная Украины одержала три победы в четырех матчах на чемпионате Европы по волейболу. Украина гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата Европы, ведь из секстета D в следующий раунд выходят четыре команды.

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Теги: Спорт Волейбол
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