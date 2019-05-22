Определился второй финалист Кубка Стэнли: видео

"Сент-Луис" в шестом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли на собственной площадке "Сан-Хосе" и вышел в финал.

Первую шайбу "Сент-Луис" забросил еще в начале матча. Впоследствии в первом периоде хозяева площадки реализовали большинство.

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Во втором периоде "Сан-Хосе" сократил отставание, но Шенн снова сделал разницу в две шайбы, когда команда играла в большинстве. А в третьем периоде в ворота "Шаркс" влетело еще две шайбы.

Сент-Луис – Сан Хосе 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

"Сент-Луис" побеждает в матче и в серии в целом 4:2. Команда стала победителем Западной конференции. В финале Кубка Стэнли "Сент-Луис" сыграет против "Бостона". Первый матч состоится именно в Бостоне 27 мая (в ночь на 28 мая в Украине).