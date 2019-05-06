Опубликован календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020

Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 29 ноября. Первый этап состоится в шведском Эстерсунде. Закончится все в норвежском Хомленколенне 22 марта 2020 года. Однако Чемпионат мира состоится в итальянском Анхольце 12-23 февраля 2020 года.

В сезоне 2019-2020 будет девять сезонов. Все они пройдут в Европе. В календарь возвращается французский Анси. В то же время в итальянском Анхольтци состоится чемпионат мира, поэтому его нет в перечне этапов Кубка мира

Чемпионат мира состоится между шестым и седьмым этапом – 13-23 февраля 2020 года.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019–2020

Первый этап. Эстерсунд, Швеция. 29 ноября – 8 декабря

30 ноября – сингл-микст

30 ноября – смешанная эстафета

1 декабря – спринт (мужчины)

1 декабря – спринт (женщины)

4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)

5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)

7 декабря – эстафета (мужчины)

8 декабря – эстафета (женщины)

Второй этап. Хохфильцен, Австрия. 12-15 декабря

13 декабря – спринт (женщины)

13 декабря – спринт (мужчины)

14 декабря – эстафета (женщины)

14 декабря – гонка преследования (мужчины)

15 декабря – гонка преследования (женщины)

15 декабря – эстафета (мужчины)

Третий этап. Анси, Франция. 16-22 декабря

19 декабря – спринт (мужчины)

20 декабря – спринт (женщины)

21 декабря – гонка преследования (мужчины)

21 декабря – гонка преследования (женщины)

22 декабря – масс-старт (мужчины)

22 декабря – масс-старт (женщины)

Четвёртый этап. Оберхоф, Германия. 6-12 января

9 января – спринт (женщины)

10 января – спринт (мужчины)

11 января – эстафета (женщины)

11 января – эстафета (мужчины)

12 января – масс-старт (женщины)

12 января – масс-старт (мужчины)

Пятый этап. Рупольдинг, Германия. 13-19 января

15 января – спринт (женщины)

16 января – спринт (мужчины)

17 января – эстафета (женщины)

18 января – эстафета (мужчины)

19 января – гонка преследования (женщины)

19 января – гонка преследования (мужчины)

Шестой этап. Поклюка, Словения. 20-26 января

23 января – индивидуальная гонка (мужчины)

24 января – индивидуальная гонка (женщины)

25 января – сингл-микст

25 января – смешанная эстафета

26 января – масс-старт (мужчины)

26 января – масс-старт (женщины)

Седьмой этап. Нове Место, Чехия. 2-8 марта

5 марта – спринт (женщины)

6 марта – спринт (мужчины)

7 марта – эстафета (женщины)

7 марта – эстафета (мужчины)

8 марта – масс-старт (женщины)

8 марта – масс-старт (мужчины)

Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия. 9-15 марта

12 марта – спринт (мужчины)

13 марта – спринт (женщины)

14 марта – гонка преследования (мужчины)

14 марта – гонка преследования (женщины)

15 марта – сингл-микст

15 марта – смешанная эстафета

Девятый этап. Холменколлен, Норвегия. 16-22 марта

20 марта – спринт (женщины)

20 марта – спринт (мужчины)

21 марта – гонка преследования (женщины)

21 марта – гонка преследования (мужчины)

22 марта – масс-старт (женщины)

22 марта – масс-старт (мужчины)

Чемпионат мира. Антхольц, Италия. 12-23 февраля

13 февраля – смешанная эстафета

14 февраля – спринт (женщины)

15 февраля – спринт (мужчины)

16 февраля – гонка преследования (женщины)

16 февраля – гонка преследования (мужчины)

18 февраля – индивидуальная гонка (женщины)

19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)

20 февраля – сингл-микст

22 февраля – эстафета (женщины)

22 февраля – эстафета (мужчины)

23 февраля – масс-старт (женщины)

23 февраля – масс-старт (мужчины)