Опубликован календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020
Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 29 ноября. Первый этап состоится в шведском Эстерсунде. Закончится все в норвежском Хомленколенне 22 марта 2020 года. Однако Чемпионат мира состоится в итальянском Анхольце 12-23 февраля 2020 года.
В сезоне 2019-2020 будет девять сезонов. Все они пройдут в Европе. В календарь возвращается французский Анси. В то же время в итальянском Анхольтци состоится чемпионат мира, поэтому его нет в перечне этапов Кубка мира
Чемпионат мира состоится между шестым и седьмым этапом – 13-23 февраля 2020 года.
Календарь Кубка мира по биатлону 2019–2020
Первый этап. Эстерсунд, Швеция. 29 ноября – 8 декабря
30 ноября – сингл-микст
30 ноября – смешанная эстафета
1 декабря – спринт (мужчины)
1 декабря – спринт (женщины)
4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
7 декабря – эстафета (мужчины)
8 декабря – эстафета (женщины)
Второй этап. Хохфильцен, Австрия. 12-15 декабря
13 декабря – спринт (женщины)
13 декабря – спринт (мужчины)
14 декабря – эстафета (женщины)
14 декабря – гонка преследования (мужчины)
15 декабря – гонка преследования (женщины)
15 декабря – эстафета (мужчины)
Третий этап. Анси, Франция. 16-22 декабря
19 декабря – спринт (мужчины)
20 декабря – спринт (женщины)
21 декабря – гонка преследования (мужчины)
21 декабря – гонка преследования (женщины)
22 декабря – масс-старт (мужчины)
22 декабря – масс-старт (женщины)
Четвёртый этап. Оберхоф, Германия. 6-12 января
9 января – спринт (женщины)
10 января – спринт (мужчины)
11 января – эстафета (женщины)
11 января – эстафета (мужчины)
12 января – масс-старт (женщины)
12 января – масс-старт (мужчины)
Пятый этап. Рупольдинг, Германия. 13-19 января
15 января – спринт (женщины)
16 января – спринт (мужчины)
17 января – эстафета (женщины)
18 января – эстафета (мужчины)
19 января – гонка преследования (женщины)
19 января – гонка преследования (мужчины)
Шестой этап. Поклюка, Словения. 20-26 января
23 января – индивидуальная гонка (мужчины)
24 января – индивидуальная гонка (женщины)
25 января – сингл-микст
25 января – смешанная эстафета
26 января – масс-старт (мужчины)
26 января – масс-старт (женщины)
Седьмой этап. Нове Место, Чехия. 2-8 марта
5 марта – спринт (женщины)
6 марта – спринт (мужчины)
7 марта – эстафета (женщины)
7 марта – эстафета (мужчины)
8 марта – масс-старт (женщины)
8 марта – масс-старт (мужчины)
Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия. 9-15 марта
12 марта – спринт (мужчины)
13 марта – спринт (женщины)
14 марта – гонка преследования (мужчины)
14 марта – гонка преследования (женщины)
15 марта – сингл-микст
15 марта – смешанная эстафета
Девятый этап. Холменколлен, Норвегия. 16-22 марта
20 марта – спринт (женщины)
20 марта – спринт (мужчины)
21 марта – гонка преследования (женщины)
21 марта – гонка преследования (мужчины)
22 марта – масс-старт (женщины)
22 марта – масс-старт (мужчины)
Чемпионат мира. Антхольц, Италия. 12-23 февраля
13 февраля – смешанная эстафета
14 февраля – спринт (женщины)
15 февраля – спринт (мужчины)
16 февраля – гонка преследования (женщины)
16 февраля – гонка преследования (мужчины)
18 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
20 февраля – сингл-микст
22 февраля – эстафета (женщины)
22 февраля – эстафета (мужчины)
23 февраля – масс-старт (женщины)
23 февраля – масс-старт (мужчины)