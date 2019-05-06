Опубликован календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020

16 Читати новину українською
Календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020
Календарь Кубка мира по биатлону 2019-2020

Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 29 ноября. Первый этап состоится в шведском Эстерсунде. Закончится все в норвежском Хомленколенне 22 марта 2020 года. Однако Чемпионат мира состоится в итальянском Анхольце 12-23 февраля 2020 года.

В сезоне 2019-2020 будет девять сезонов. Все они пройдут в Европе. В календарь возвращается французский Анси. В то же время в итальянском Анхольтци состоится чемпионат мира, поэтому его нет в перечне этапов Кубка мира

Чемпионат мира состоится между шестым и седьмым этапом – 13-23 февраля 2020 года.

Календарь Кубка мира по биатлону 2019–2020

Первый этап. Эстерсунд, Швеция. 29 ноября – 8 декабря

30 ноября – сингл-микст
30 ноября – смешанная эстафета
1 декабря – спринт (мужчины)
1 декабря – спринт (женщины)
4 декабря – индивидуальная гонка (мужчины)
5 декабря – индивидуальная гонка (женщины)
7 декабря – эстафета (мужчины)
8 декабря – эстафета (женщины)

Второй этап. Хохфильцен, Австрия. 12-15 декабря

13 декабря – спринт (женщины)
13 декабря – спринт (мужчины)
14 декабря – эстафета (женщины)
14 декабря – гонка преследования (мужчины)
15 декабря – гонка преследования (женщины)
15 декабря – эстафета (мужчины)

Третий этап. Анси, Франция. 16-22 декабря

19 декабря – спринт (мужчины)
20 декабря – спринт (женщины)
21 декабря – гонка преследования (мужчины)
21 декабря – гонка преследования (женщины)
22 декабря – масс-старт (мужчины)
22 декабря – масс-старт (женщины)

Четвёртый этап. Оберхоф, Германия. 6-12 января

9 января – спринт (женщины)
10 января – спринт (мужчины)
11 января – эстафета (женщины)
11 января – эстафета (мужчины)
12 января – масс-старт (женщины)
12 января – масс-старт (мужчины)

Пятый этап. Рупольдинг, Германия. 13-19 января

15 января – спринт (женщины)
16 января – спринт (мужчины)
17 января – эстафета (женщины)
18 января – эстафета (мужчины)
19 января – гонка преследования (женщины)
19 января – гонка преследования (мужчины)

Шестой этап. Поклюка, Словения. 20-26 января

23 января – индивидуальная гонка (мужчины)
24 января – индивидуальная гонка (женщины)
25 января – сингл-микст
25 января – смешанная эстафета
26 января – масс-старт (мужчины)
26 января – масс-старт (женщины)

Седьмой этап. Нове Место, Чехия. 2-8 марта

5 марта – спринт (женщины)
6 марта – спринт (мужчины)
7 марта – эстафета (женщины)
7 марта – эстафета (мужчины)
8 марта – масс-старт (женщины)
8 марта – масс-старт (мужчины)

Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия. 9-15 марта

12 марта – спринт (мужчины)
13 марта – спринт (женщины)
14 марта – гонка преследования (мужчины)
14 марта – гонка преследования (женщины)
15 марта – сингл-микст
15 марта – смешанная эстафета

Девятый этап. Холменколлен, Норвегия. 16-22 марта

20 марта – спринт (женщины)
20 марта – спринт (мужчины)
21 марта – гонка преследования (женщины)
21 марта – гонка преследования (мужчины)
22 марта – масс-старт (женщины)
22 марта – масс-старт (мужчины)

Чемпионат мира. Антхольц, Италия. 12-23 февраля

13 февраля – смешанная эстафета
14 февраля – спринт (женщины)
15 февраля – спринт (мужчины)
16 февраля – гонка преследования (женщины)
16 февраля – гонка преследования (мужчины)
18 февраля – индивидуальная гонка (женщины)
19 февраля – индивидуальная гонка (мужчины)
20 февраля – сингл-микст
22 февраля – эстафета (женщины)
22 февраля – эстафета (мужчины)
23 февраля – масс-старт (женщины)
23 февраля – масс-старт (мужчины)

blog_ava
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня
24284
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День в истории – год назад Зинченко уронил кубок АПЛ: видео
сегодня 17:18 День в истории – год назад Зинченко уронил кубок АПЛ: видео
97
Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео
сегодня 16:29 Фанаты бросили петарду в футболиста, матч закончился столкновением болельщиков и полиции: видео
73
120-килограммовый баскетболист упал на зрителей в матче НБА и едва не раздавил парня: видео
сегодня 15:00 120-килограммовый баскетболист упал на зрителей в матче НБА и едва не раздавил парня: видео
167
Футболист "Шахтера" трогательно отблагодарил фаната на трибуне: фото
сегодня 14:16 Футболист "Шахтера" трогательно отблагодарил фаната на трибуне: фото
52
Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
сегодня 12:38 Ремзи расплакался, прощаясь с "Арсеналом", он отдал клубу 11 лет: трогательное видео
95
Новости
Больше новостей
Залиште відгук