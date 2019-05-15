Опубликован топ-5 видео лучших блок-шотов чемпионата Украины по баскетболу
Чемпионат Украины по баскетболу отметился немалым количеством эффектных моментов. Среди них и блок-шоты.
Федерация баскетбола Украины собрала топ-5 блок-шотов сезона. В перечень попали заблокированные броски в исполнении Брэндона Янга ("Черкасские Мавпы"), Джеймса Хилла Киндала ("Запорожье"), Кейта Садо Омоэра ("Николаев"), Антона Рочняка ("Политехник") и Алексея Щепкина ("Одесса").
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Напомним, чемпионский титул одержал южненский "Химик", который в финальной серии плей-офф трижды переиграл "Киев-Баскет". В серии за бронзовые медали "Запорожье" одолело "Днепр". Но именно последние выиграли Кубок Украины.
Источник: 24 канал
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