Опубликован топ-5 видео лучших блок-шотов чемпионата Украины по баскетболу

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Блок-шот Алексея Щепкина признан лучшим в сезоне Суперлиги
Блок-шот Алексея Щепкина признан лучшим в сезоне Суперлиги / ФБУ

Чемпионат Украины по баскетболу отметился немалым количеством эффектных моментов. Среди них и блок-шоты.

Федерация баскетбола Украины собрала топ-5 блок-шотов сезона. В перечень попали заблокированные броски в исполнении Брэндона Янга ("Черкасские Мавпы"), Джеймса Хилла Киндала ("Запорожье"), Кейта Садо Омоэра ("Николаев"), Антона Рочняка ("Политехник") и Алексея Щепкина ("Одесса").

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Напомним, чемпионский титул одержал южненский "Химик", который в финальной серии плей-офф трижды переиграл "Киев-Баскет". В серии за бронзовые медали "Запорожье" одолело "Днепр". Но именно последние выиграли Кубок Украины.

 

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Теги: Спорт Баскетбол
Источник: 24 канал
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