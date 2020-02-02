24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Опубликован трейлер фильма о фанатах "Наполи" от Netflix

22 Читати новину українською
Фильм о фанатах "Наполи" от Netflix / twitter.com/sscnapoli

Онлайн-платформа Netflix опубликовала трейлер askmve, который посвящен фанатам "Наполи". Он получил название "Ультрас".

О том, что Netflix работает над таким фильмом, было известно еще в конце 2019 года. Его режиссером стал Франческо Леттьери. Для него это дебютная работа.

Это стоит увидеть: Вратарь пропустил курьезный гол – мяч пролетел ему между ног после удара с центра поля: видео

В фильме рассказывается про 50-летнего фаната Сандро, который является лидером фанатской группировки Apache. А также Анджело, которому 16 лет, и который считает Apache своей семьей. Не обошлось в этом фильме и без любви. Лозунгом фильма стало "Это всегда не просто игра".

На Netflix этот фильм будет доступен с 20 марта. Перед тем его покажут в кинотеатрах. Будет ли он показан в Украине – пока неизвестно.

Смотрите трейлер фильма "Ультрас" от Netflix

 

Появились фото "элитного" Шарика, которого пенсионерка должна была продать за коммуналку
сегодня
1398
Автор: Юрий Семенюк
Теги: LifeStyle Netflix Кино Наполи Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:43 Криштиану Роналду вышел на третье место в списке лучших бомбардиров
Ігор Саджениця 134
сегодня 15:34 Хоккеисты устроили массовую драку во время матча НХЛ, между собой дрались даже вратари – видео
Ігор Саджениця 232
1 февраля 17:49 Баскетболист сборной Украины сделал девушке предложение в перерыве Матча всех Звезд – видео
Юрій Семенюк 218
1 февраля 14:55 Мирону Маркевичу – 69: самые интересные фразы легендарного тренера
Михайло Гема 219
1 февраля 12:13 Леброн Джеймс расплакался во время поминальной церемонии по Коби Брайанту – видео
Юрій Семенюк 373
Новости
Больше новостей
Залиште відгук