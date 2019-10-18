Опубликовано фото мяча Евро-2020
В сеть попали фотографии мяча, которым сборные будут играть на Чемпионате Европы по футболу.
Мяч Евро-2020 получил название Uniforia. Его будет производить компания adidas.
Читайте также: Украина на Евро-2020: вероятные соперники и где будут играть
Отмечается, что он будет состоять из таких же панелей, как и мяч Чемпионата мира по футболу 2018 Telstar. Однако будет иметь несколько иной рисунок. Он будет белый с черными элементами в виде мазка кисти. Контуры же будут голубого, желтого и розово цветов.
Официально мяч Uniforia представят в ноябре 2019 года.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии