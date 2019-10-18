Опубликовано фото мяча Евро-2020

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Официальный мяч Евро-2020
Официальный мяч Евро-2020 / footyheadlines.com

В сеть попали фотографии мяча, которым сборные будут играть на Чемпионате Европы по футболу.

Мяч Евро-2020 получил название Uniforia. Его будет производить компания adidas.

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Отмечается, что он будет состоять из таких же панелей, как и мяч Чемпионата мира по футболу 2018 Telstar. Однако будет иметь несколько иной рисунок. Он будет белый с черными элементами в виде мазка кисти. Контуры же будут голубого, желтого и розово цветов.

Официально мяч Uniforia представят в ноябре 2019 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Евро-2020 Футбол
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