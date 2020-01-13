24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Опубликовано промо-видео Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч 2020

2 Читати новину українською
Промо Матча Звезд Суперлиги / ФБУ

1 февраля в киевском Дворце спорта состоится большое баскетбольное событие — Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.

Полным ходом идет голосование за стартовые пятерки звездного противостояния, которое пройдет в формате Украина – Легион (выбрать свою звезду можно здесь).

К слову: Сразу два эпизода с участием украинца Леня попали в топ-10 моментов НБА: видео

Скоро будут названы участники звездных конкурсов – определят победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и снайперов. Ну и множество других сюрпризов ждут гостей звездной баскетбольной вечеринки в столице.

Пока организаторы опубликовали стилизованное эффектное промо-видео звездного вечера, который пройдет в столице впервые с 2012 года.

Промо-видео Матча Звезд

Напомним, билет на Матч Звезд можно купить по ссылке.

Щедрый вечер: традиции, как встречают Старый Новый Год в Украине
сегодня
5574
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:58 Как награждали украинку Харлан после победы над россиянкой в финале Кубка мира – видео
80
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1042
сегодня 11:07 ПСЖ и "Монако" устроили голевую перестрелку, забив шесть голов: видео
Ігор Саджениця 73
сегодня 09:46 "Ювентус" победил "Рому" и закрепился на первом месте в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 84
сегодня 08:48 "Реал" в серии пенальти обыграл "Атлетико" и выиграл Суперкубок Испании: видео
Ігор Саджениця 212
Новости
Больше новостей
Залиште відгук