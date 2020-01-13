Опубликовано промо-видео Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч 2020
1 февраля в киевском Дворце спорта состоится большое баскетбольное событие — Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.
Полным ходом идет голосование за стартовые пятерки звездного противостояния, которое пройдет в формате Украина – Легион (выбрать свою звезду можно здесь).
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Скоро будут названы участники звездных конкурсов – определят победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и снайперов. Ну и множество других сюрпризов ждут гостей звездной баскетбольной вечеринки в столице.
Пока организаторы опубликовали стилизованное эффектное промо-видео звездного вечера, который пройдет в столице впервые с 2012 года.
Промо-видео Матча Звезд
Напомним, билет на Матч Звезд можно купить по ссылке.
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