Опубликовано промо-видео Матча Звезд Суперлиги Пари-Матч 2020

1 февраля в киевском Дворце спорта состоится большое баскетбольное событие — Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.

Полным ходом идет голосование за стартовые пятерки звездного противостояния, которое пройдет в формате Украина – Легион (выбрать свою звезду можно здесь).

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Скоро будут названы участники звездных конкурсов – определят победителей в конкурсах мастерства, слэм-данков и снайперов. Ну и множество других сюрпризов ждут гостей звездной баскетбольной вечеринки в столице.

Пока организаторы опубликовали стилизованное эффектное промо-видео звездного вечера, который пройдет в столице впервые с 2012 года.

Промо-видео Матча Звезд

Напомним, билет на Матч Звезд можно купить по ссылке.