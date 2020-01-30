Опубликовано видео всех голов "Динамо" на сборе в Турции

Во время первого зимнего тренировочного сбора в Турции киевское "Динамо" провело шесть контрольных матчей. В этих играх "бело-синие" забили 12 мячей.

В матчах за "Динамо" дубли оформили Йосип Пиварич, Миккель Дуелунд, Ибрагим Каргбо и Назарий Русин. Еще по одному голу в свой актив записали Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Григорий Цитаишвили и Виталий Буяльский.

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Все матчи "Динамо" на первом сборе

19 января. Динамо – Легия (Польша) – 1:1 (Цитаишвили 45 – 1:1)

20 января. Динамо – Нефтчи (Азербайджан) – 2: 1 (Миколенко 12 – 1:0, Русин 19 – 2:0)

23 января. Динамо – Вардар (Северная Македония) – 4:0 (Буяльский 5, Сидорчук 7, Дуелунд 30, Русин 86)

24 января. Динамо – Хайдук (Хорватия) – 0:1

27 января. Динамо – Динамо-Брест (Беларусь) – 3:0 (Пиварич 22, 36, Дуелунд 74)

28 января. Динамо – Кайрат (Казахстан) – 2:0 (Каргбо 53, 74)

Смотрите видео всех голов "Динамо" на первом сборе в Турции

Уже 2 февраля "Динамо" вернется в турецкий Белек, где продолжит подготовку ко второй части сезона. Второй сбор в Турции продлится до 16 февраля. В течение этого сбора "динамовцы" запланировали проведение шести контрольных матчей.