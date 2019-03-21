Опытный украинский арбитр получил назначение на отборочный матч Евро-2020

Украинская бригада арбитров обслужит матч квалификационного раунда Евро-2020, в котором встретятся команды-участницы группы G – сборные Израиля и Австрии.

Главным арбитром матча, который состоится в воскресенье, 24 марта, будет 42-летний киевлянин Евгений Арановский.

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Помогать Евгению будут ассистенты: Андрей Скрипка из Кропивницкого и Владимир Володин из Херсона, четвертый арбитр – Виталий Романов из Днепра.

Матч состоится на третьей по вместимости футбольной арене Израиля – 30-ти тысячном стадионе "Самми Офер" в городе Хайфа. Начало – в 19.00 по киевскому времени.

В 2018 году Арановский обслуживал матч Лиги наций между Грецией и Эстонией. Также в его активе четыре матча в Лиге Европы – две квалификационные и два на стадии группового этапа. До этого арбитр не работал на матчах с участием национальных команд Израиля и Австрии.

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