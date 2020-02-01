Опытный украинский защитник оказался ненужным "Шахтеру"

Защитник "Шахтера" Богдан Бутко не поехал на первый сбор команды в Турции и не отправится на второй сбор, продолжая искать себе новую команду.

Футболист "горняков" подтвердил, что поддерживает игровую форму с молодежной командой "Шахтера".

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Был дома в поисках команды. Мне сказали, что на собрание не еду с первой командой, сейчас до сих пор в поисках. Где-то уже трансферное окно закрылось, где-то нет – пока ищем команду. Дома уже надоело сидеть, нужно ехать тренироваться. Я же не офисный работник какой-то, поэтому нужно уже возвращаться на поле до тренировок,

– рассказал защитник в эфире Футбол NEWS.

В нынешнем сезоне Бутко не провёл ни одного матча за "Шахтер". 29-летний защитник один раз попал в заявку "горняков" на поединок 1-го тура Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (0:3).

Богдан Бутко – воспитанник "Шахтера". В течение карьеры защитник на правах аренды выступал за "Волынь", "Ильичевец" (ныне "Мариуполь") и российский "Амкар". Действующий контракт связывает защитника с "Шахтером" еще на полтора года.

"Шахтер" ушел на зимний перерыв на первом месте УПЛ, опережая "Динамо" на 14 очков.