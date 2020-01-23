Опытный вратарь покинул "Львов"

33-летний вратарь Александр Бандура покинул ПФК "Львов". У футболиста закончился контракт с львовским клубом.

После завершения контракта с "Львовом" Бандура получил статус свободного агента и может бесплатно присоединиться к новой команде.

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Вратарь присоединился к "Львову" в июле 2018 года. За "горожан" Бандура сыграл 30 матчей, в которых пропустил 42 гола.

Еще в 9 поединках Бандура отстоял на ноль.

Бандура выступал за "Таврию", донецкий "Металлург", "Сталь" и "Верес".

Александр Бандура стал шестым игроком, который покинул "Львов" в зимнее трансферное окно.

Также команду покинули: Николай Квасный, Руслан Зубков, Висенте, Владимир Адамюк и Мартан.