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Опытный вратарь покинул "Львов"

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Александр Бандура / ПФК "Львов"

33-летний вратарь Александр Бандура покинул ПФК "Львов". У футболиста закончился контракт с львовским клубом.

После завершения контракта с "Львовом" Бандура получил статус свободного агента и может бесплатно присоединиться к новой команде.

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Професійний футбольний клуб «Львів» інформує про завершення співпраці з найдосвідченішим 33-річним голкіпером Олександром Бандурою.  Напередодні були врегульовані всі питання, розірвано контракт і в якості вільного агента футболіст залишає ПФК «Львів». Два з половиною сезони Олександр вірою і правдою служив нашому клубу, довівши, що по праву вважається одним з найсильніших воротарів в нашому українському футболі. Перераховуючи заслуги 33-річного спортсмена, віддаємо належне його професіоналізму і людським якостям. Не так давно капітан, лідер команди на полі та в роздягальні, людина, здатна виручити, врятувати команду в епізодах, де інакше б воротарю це зробити було неймовірно складно. За підсумками сезону 2017/18 рр.  Бандура був визнаний уболівальниками клубу кращим гравцем сезону, неодноразово номінувався в символічні збірні за версією різних ЗМІ. З огляду на все вищесказане і бажання самого футболіста продовжити кар’єру в іншому клубі, ми пішли на розрив чинного контракту, надавши йому статус вільного агента.  Ще раз дякуємо Олександру Бандурі за час, проведений в рядах ПФК «Львів» і бажаємо йому успіхів у подальшій кар’єрі. Інформаційна служба ПФК «Львів» #pfclviv #пфкльвів #фкльвів #фкльвов #львів #lviv #fclviv

Допис, поширений PFC Lviv (@fclviv)

Вратарь присоединился к "Львову" в июле 2018 года. За "горожан" Бандура сыграл 30 матчей, в которых пропустил 42 гола.

Еще в 9 поединках Бандура отстоял на ноль.

Бандура выступал за "Таврию", донецкий "Металлург", "Сталь" и "Верес".

Александр Бандура стал шестым игроком, который покинул "Львов" в зимнее трансферное окно.

Также команду покинули: Николай Квасный, Руслан Зубков, Висенте, Владимир Адамюк и Мартан.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Львов Трансферы Футбол
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