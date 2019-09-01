Организаторы отменили гонку Формулы-2 из-за трагической смерти французского пилота

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Антуан Юбер
Антуан Юбер / fiaformula2.com

Организаторы Формулы-2 выпустили официальное заявление, в котором сообщили об отмене второй гонки на трассе "Спа-Франкоршам". Заезд должен был состояться в воскресенье, 1-го сентября.

Первая гонка уикенда была остановлена, а позже отменена после аварии на старте, в которой погиб французский пилот Антуан Юбер.

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На первом круге заезда Юбер вылетел с трассы, врезался в заграждение, а после этого его болид по инерции вынесло обратно на трек, где в него на полной скорости врезался Хуан-Мануэль Корреа.

Мы хотели бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье, любимым и друзьям Антуана. Мы также хотели бы выразить наши искренние соболезнования всей команде Arden. Антуан был частью нашего отряда с 2017 года. Он был фантастическим гонщиком, у которого было светлое будущее.

Он стал чемпионом серии GP3 в прошлом году, и в этом сезоне он дважды побеждал в Формуле-2, одерживая победы в Монако и на своей домашней гонке в Ле-Кастелло. Он был добр ко всем, всегда улыбался, а его позитивное отношение было заразным. Его будет сильно не хватать,
– говорится в официальном заявлении Формулы-2.

Чемпион серии GP3 2018 года Юбер умер в 22 года.

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Теги: Спорт Новости Спорта Формула-1
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