"Осасуна" не сумела победить "Бетис": видео голов и результаты матчей 6-го тура Ла Лиги

В пятницу, 20 сентября, стартовал пятый тур испанской Ла Лиги. Отрывать тур выпало матчу "Осасуна" – "Бетис". Все результаты матчей и видео голов – в обзоре Спорт24.

Осасуна – Бетис 0:0

Одной из команд которая больше усилилась в летнее межсезонье (если не считать тройку "Реал", "Барселона" и "Атлетико") стал именно "Бетис". Однако лидерские амбиции команды пока не отражаются ни их игрой, ни их местом в турнирной таблице. Вот и в матче против "Осасуны" команда не смогла забить. Напротив, гости выглядели убедительнее, и были близки к тому чтобы забить. Но надежно действовал в воротах Роблес. А однажды на помощь гостям пришла перекладина ворот.

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"Осасуна" пока не проигрывает в чемпионате Испании. Но четвертый матч подряд команда заканчивает вничью.

Видеообзор матча Осасуна – Бетис