Ведущий программы "Большой Футбол" Александр Денисов прокомментировал результат центрального поединка 24 тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо". "Горняки" одержали победу над соперником – 3:1.

По словам Денисова, сейчас между клубами очень большая пропасть в классе игроков, пишет 24 канал.

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Сам спектакль не до конца был отыгран одной из сторон, так как после 70-й минуты все дальше и дальше ощущалась пропасть между "Шахтером" и "Динамо" в классе, кроме того, киевляне психологически опустили руки. Теперь между командами пропасть и в турнирной таблице,

– подытожил Денисов.

Шахтер – Динамо: главное

"Шахтер" одержал победу в матче со счетом 3:1. "Динамо" из-за поражения опустился на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

Также добавим, что на матче случился скандал. На 19-й минуте футболист гостей Сергей Сидорчук отправил мяч в сетку ворот "горняков", но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот после использования VAR.

Оказалось, что до удара Сидорова защитник "Динамо" Денис Попов рукой ударил по лицу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Такое решение Екатерины Монзуль вызвало большое возмущение у футбольной общественности.