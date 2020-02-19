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Ошибка на чемпионате мира по биатлону: на рубеже едва не застрелили человека

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Чемпионат мира по биатлону 2020 / news24-7.ru

Перед женской гонкой на стрельбище был замечен человек. На незнакомца за стрелковыми установками обратили внимание не только тренеры, но и биатлонистки, которые в это время оказались на рубеже.

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце произошла неординарная ситуация. Инцидент случился перед индивидуальной гонкой у женщин, сообщил NRK.

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В этот момент на стрельбище находилось несколько биатлонисток, как в один момент неожиданно на кургане появился мужчина. Несмотря на возгласы норвежских тренеров, которые увидели человека первыми, мужчина продолжал свое движение вверх.

Есть правила безопасности на рубеже, которые утверждают, что там никого не должно быть. Это очень опасная зона. А вы можете представить, как это будет для стрелка? Это будет ужасно. Когда кто-то проходит за мишенями, это начинает беспокоить спортсменов, потому что они думают о безопасности,
– оценил ситуацию тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе.

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд в это время как раз была на рубеже и готовилась к стрельбе: "Я как раз собиралась стрелять, когда это произошло. Конечно, такое бывает очень редко, чтобы выстрел прошел так далеко от мишени, но это то, чего не должно случиться. На табличке ясно написано, что там находиться нельзя."

Как незнакомец попал в опасную зону мимо охранника?

После этого инцидента стало известно, что мужчина зашел в зону, когда охранника не было на месте. По словам эксперта Ола Лунде, это первый случай в его жизни, когда зрители выходили за пределы безопасной зоны.

Добавим, что в биатлоне используются патроны двадцать второго калибра, это пуля, которая может убить человека.

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Автор: София Кулай
Теги: Чемпионат мира по биатлону Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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