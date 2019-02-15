Основатель академии "Атлетико" признался в сексуальных домогательствах к игрокам

Основатель клубной академии испанской футбольной команды "Атлетико" Мануэль Бринас признался в сексуальных домогательствах.

Мадридский клуб уже разорвал все отношения с Бринасом, сообщает Football Espana.

Читайте также: Обнаженная женщина и пес прервали футбольный матч в Аргентине: видео

88-летний испанец признался, что допускал сексуальные домогательства в отношении воспитанников в 1973-75 годах. Тогда он работал в академии скаутом и спортивным директором.

Клуб осудил его действия, отстранил от команды и начал внутреннее расследование.

Отметим, что Бринас принял участие в презентации нападающего Альваро Мораты при его переходе из "Челси".

Ранее Бринаса также обвинили в домогательствах четыре выпускника школы "Атлетико".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram