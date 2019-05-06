Основной форвард "Динамо" после длительной травмы поможет команде в конце сезона

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Артем Беседин
Артем Беседин / ФК "Динамо" (О. Васильєва)

Главный врач "Динамо" Леонид Миронов рассказал о сроках восстановления Беньямина Вербича, Франа Соля и Артема Беседина.

По его словам, команда уже не рассчитывает в этом сезоне на вингера Беньямина Вербича и форварда Франа Соля, зато Артем Беседин уже вернулся в общую группу. Об этом Миронов рассказал официальному сайту клуба.

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"Уже через месяц Вербич может вернуться в общую группу. В ближайшее время он будет восстанавливаться на нашей базе, проходить реабилитационные процедуры под наблюдением клубных врачей. Фран Соль тренируется индивидуально, уже работает с мячом. Однако в ближайшее время, в мае и июне, Франу будут противопоказаны занятия в общей группе, участие в групповых упражнениях. Он будет заниматься по индивидуальной программе", – рассказал врач "Динамо".

Артем Беседин уже приступил к тренировкам в общей группе, правда, с некоторыми ограничениями. Например, сегодня он работает индивидуально только в тренажерном зале. Вербич и Соль в этом сезоне команде точно не помогут, а Беседин, возможно, успеет восстановиться и примет участие в майских поединках,
– заявил Миронов.

В нынешнем сезоне Вербич провел 34 матча за "Динамо" во всех турнирах, забив 12 мячей. Соль принял участие в 4 поединках (2 гола), а вот Беседин из-за постоянных травм выходил на поле в 14 играх, отметившись 2 мячами.

"Динамо" располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, отставание от лидера "Шахтера"  составляет 9 очков.

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Теги: Спорт Новости Спорта Динамо Футбол
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