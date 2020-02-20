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Основной защитник "Динамо" отказался переходить в китайский клуб из-за коронавируса

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Тамаш Кадар / ФК "Динамо"

29-летний венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар не перейдет в китайский клуб.

Трансфер отложен из-за коронавируса. Об этом сообщает "Динамо Киев Inside" в Telegram.

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Напомним, что Тамаш Кадар решением тренерского штаба переведен в молодежную команду. Причина такого решения – эмоциональный срыв в адрес главного тренера Алексея Михайличенко.

  • Тамаш Кадар присоединился к "Динамо" в феврале 2017-го года. Его контракт с киевлянами действует до 2023 года.
  • По данным специализированного портала Transfermarkt, цена венгерского футболиста составляет 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне Кадар провел за "Динамо" 20 матчей во всех турнирах.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Коронавирус 2020 Новости Спорта Динамо
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