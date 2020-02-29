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Особый болельщик: у игрока "Челси" поклонники даже в зоопарке – милое видео

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Испанский игрок "Челси" Маркос Алонсо в этом сезоне является одним из лидеров команды на футбольном поле. После одного из матчей, игрок решил отдохнуть и заглянул в зоопарк.

После матча 28-го тура АПЛ, где "Челси" сыграл вничью с Борнмут – 2:2. Благодаря дублю Маркоса Алонсо "синим" удалось избежать поражения в поединке.

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После поединка "герой" "Челси" Маркос Алонсо посетил зоопарк, где испанского футболиста уже ожидал особый фанат.

Видимо, животное болеет за "Челси" и так захотело выразить свою благодарность игроку.

Видеообзор матча смотрите видео:

 

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Автор: София Кулай
Теги: Челси АПЛ Новости Спорта Футбол Спорт
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