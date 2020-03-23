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Останется ли Шевченко в сборной Украины

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Контракт Андрея Шевченко со сборной Украины заканчивается летом 2020 года. Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Шевченко о продлении соглашения.

Глава УАФ Андрей Павелко в программе "Большой футбол" рассказал о ведении переговоров. По его словам, переговоры продолжаются хорошо.

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Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Сам ответ напрашивается, но об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно. Уверен, будет все положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды,
– сказал Павелко.

Павелко убежден, что сборная Украины выступит на Евро-2020 в 2021 году во главе с Шевченко.

В то же время в программе "Профутбол" сообщили, что Шевченко может продлить контракт с УАФ на два года.

Достижения Шевченко во главе сборной Украины

  • Шевченко попал в сборную Украины перед чемпионатом Европы в 2016 году. В команде он был помощником главного тренера Михаила Фоменко.
  • После Евро-2016 Шевченко возглавил сборную Украины. В дебютном матче сборная сыграла вничью с Исландией в рамках отбора на чемпионат мира 2018.
  • Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2018 в России, уступив место Исландии и Хорватии.
  • В 2019 году сборная Украины дебютировала в Лиге наций. Украинцы заняли первое место в группе с Чехией и Словакией.
  • Это позволило команде выйти в первый дивизион. В 2020 году соперниками Украины в Лиге наций будут Испания, Германия и Швейцария.
  • Самым успешным годом для Шевченко стал 2019-й. "Сине-желтые" выиграли квалификацию на Евро-2020, обыграв в группе действующих чемпионов Европы португальцев.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
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