Останется ли Шевченко в сборной Украины

Контракт Андрея Шевченко со сборной Украины заканчивается летом 2020 года. Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с Шевченко о продлении соглашения.

Глава УАФ Андрей Павелко в программе "Большой футбол" рассказал о ведении переговоров. По его словам, переговоры продолжаются хорошо.

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Думаю, нашим болельщикам, игрокам сборной сегодня невозможно представить сборную без Шевченко. Сам ответ напрашивается, но об официальном подписании, думаю, узнаете отдельно. Уверен, будет все положительным для наших болельщиков, сборной и игроков команды,

– сказал Павелко.

Павелко убежден, что сборная Украины выступит на Евро-2020 в 2021 году во главе с Шевченко.

В то же время в программе "Профутбол" сообщили, что Шевченко может продлить контракт с УАФ на два года.

Достижения Шевченко во главе сборной Украины

Шевченко попал в сборную Украины перед чемпионатом Европы в 2016 году. В команде он был помощником главного тренера Михаила Фоменко.

После Евро-2016 Шевченко возглавил сборную Украины. В дебютном матче сборная сыграла вничью с Исландией в рамках отбора на чемпионат мира 2018.

Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2018 в России, уступив место Исландии и Хорватии.

В 2019 году сборная Украины дебютировала в Лиге наций. Украинцы заняли первое место в группе с Чехией и Словакией.

Это позволило команде выйти в первый дивизион. В 2020 году соперниками Украины в Лиге наций будут Испания, Германия и Швейцария.

Самым успешным годом для Шевченко стал 2019-й. "Сине-желтые" выиграли квалификацию на Евро-2020, обыграв в группе действующих чемпионов Европы португальцев.

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