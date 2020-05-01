Останется ли Шевченко в сборной Украины: появились новые детали

Украинская ассоциация футбола (УАФ) готовится продлить контракт с наставником сборной Украины Андреем Шевченко. Судьбу Шевченко будет определять Исполнительный комитет УАФ.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о ситуации с новым контрактом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, сообщает сайт ассоциации футбола.

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Он заявил, что решение о продлении контракта с Шевченко будут готовить к очередному заседанию Исполкома.

Мы все не представляем сборной Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Но нужно запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и будет определять, на какой срок будет заключен новый контракт,

– заявил Павелко.

Он также заявил, что УАФ сделает все возможное, чтобы тренерский штаб Шевченко работал в сборной Украины в дальнейшем.

Контракт Шевченко со сборной Украины истекает летом 2020 года. В то же время чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год.

Карьера Шевченко в сборной Украины

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений.

С первым заданием во главе сборной Шевченко не справился. Наставник не вывел команду на чемпионат мира 2018 года.

Уже осенью 2018 года под руководством Шевченко "сине-желтые" выиграли свою группу в Лиге наций и поднялись в высший дивизион.

Также Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Украина впервые выиграла свою группу, в которой одолела действующих чемпионов Европы – португальцев.

Национальная команда сыграет на Евро-2020 в группе С с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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