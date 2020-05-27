Остановят ли УПЛ после обнаружения коронавируса у футболиста: ответ президента УАФ

УПЛ планирует возобновить сезон с 30 мая. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что чемпионат не будет снова полностью остановлен, если игрок или тренер заболеют коронавирусом.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Футбол".

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В случае выявления заболевания не будет остановлен ​​тур и все команды не пойдут на карантин. Мы изучали этот вопрос вместе с УЕФА. Мы принимали во внимание опыт других стран, где правительство требовало выхода на карантин всего чемпионата. Эти же страны потом изменили свое решение, поэтому только зараженный игрок будет помещен на карантин.

"Решение по другим игрокам будут приниматься в зависимости от того, насколько больным был игрок", – сказал Павелко.

Восстановление УПЛ: главное

Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сезона 2019/2020 официально доигрывают. Матчи чемпионата Украины по футболу будут проходить с мая по июль. Министерство здравоохранения Украины (МЗ) дало разрешение возобновить поединки с 30 мая.

Матч "Шахтер" – "Динамо", который состоится в первом после возобновления чемпионата Украины туре, пройдет не в Харькове, а в Киеве. Встреча состоится 31 мая. Официально эту информацию подтвердил сайт ФК "Динамо".

Предварительный календарь УПЛ