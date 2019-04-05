Оставьте Украину в покое: легендарный российский теннисист обратился к соотечественникам

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Евгений Кафельников
Евгений Кафельников / Фото из открытых источников

Олимпийский чемпион и экс-первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников обратился к россиянам призвав тех не поддаваться зомбоящику.

Об этом сам теннисист написал в Twitter.

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Друзья! Отстаньте от соседнего государства! Прошу вас еще раз об этом. Они ничего плохого нам (россиянам) не сделали. То, что сейчас там (в Украине – ред.) происходит – сугубо их внутренние дела. Поймите же вы это наконец! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг,
– эмоционально написал Кафельников.

Также в интервью "Советский спорт" теннисист отметил, что не понимает, почему в России уделяют столько времени обсуждению ситуации в Украине.

Это вопрос украинского народа – кого он выберет, и почему. Это будет их решение, и я не понимаю, почему этому столько внимания уделяется каждый вечер у нас. Надо просто оставить их в покое.

Накануне кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на "Олимпийском", которые должны быть открытыми для людей и всех журналистов.

Также Зеленский предложил экс-кандидатке Юлии Тимошенко быть гарантом "честных правил" будущих дебатов с кандидатом Петром Порошенко.

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Теги: Новости Спорта Спорт Украина – Россия Новости России Теннис
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