От боксерского боя на вертолетной площадке до матчей сборной: топ-10 спортивных событий 2019

2019 года подходит к концу, и самое время начинать подводить итоги 12 месяцев. В этом материале мы разберем самые яркие, масштабные и зрелищные спортивные события 2019 года и докажем, что в нашей стране умеют делать настоящие шоу.

Кубок Европы FIBA 3х3 Europe Cup по баскетболу

Турнир состоялся этим летом на Троицкой площади прямо перед НСК "Олимпийским". Такие соревнования впервые проходили в Украине и, стоит отметить, что прошли они довольно успешно.

Читайте также: Олимпийская надежда Магучих и 13-летний чемпион Середа: спортивные открытия Украины в 2019 году



Украинская сборная на Кубке Европы FIBA 3x3 (фото: fbu.ua)

Матчи под открытым небом – это всегда хорошая идея, как в плане картинки, так и в плане рекламы. Причем работает это практически в любом виде спорта.

Так человек нативно видит, что это за спорт и с чем его едят, а удобные трибуны, фуд-треки и зажигательная музыка вперемешку с ярким зрелищем на площадке уже точно сыграют только на привлечение новых болельщиков и популяризацию спорта в Украине.

Бой Артема Далакяна на вертолетной площадке

Зрелищно, масштабно и действительно неповторимо. Конечно, в первую очередь – это о самом бое. Украинский боксер в поединке против Сиричаи Тайена защитил свой титул WBA и оставил чемпионский пояс в Украине. Защитил красиво, мощно и с явным боевым преимуществом. Но украшением матча стала и картинка – построенный прямо на вертолетной площадке ринг и временные трибуны, качественное изображение в телевизоре и не менее яркие эмоции на ринге. И кто потом говорит, что у нас не могут делать красиво? Вот вам и доказательство обратного.

К слову: Сборная по волейболу и несгибаемый Деревянченко: кто больше всего поразил в 2019 году



Боксерский ринг на вертолетной площадке (фото организаторов)

Празднование победного дубля "Шахтера"

Украинский футбольный клуб "Шахтер" славится не только сильными поединками, мощными выступлениями как в Украине, так и в Европе, но и шоу, которые устраивает клуб прямо на своих матчах. Не исключением стал и выигрыш Кубка Украины, который донецкий клуб отметил праздничным концертом в Харькове.



"Шахтер" празднует чемпионство и завоевание Кубка Украины (фото ФК "Шахтер")

"Горняков" с золотом чемпионата поздравили Maruv, Гайтана и Оля Полякова, которые подарили всем зрителям настоящее футбольное шоу и массу положительных эмоций. В конце всех болельщиков ждали фейерверки и яркая церемония награждения футболистов золотыми медалями.

Читайте также: "Шахтер" получил соперника в 1/16 финала Лиги Европы

Многочисленные турниры по ММА промоушена WWFC

Турниры по ММА промоушена WWFC в киевском Дворце Спорта – это очередное хорошо организованное событие в Украине. Вообще в последнее время все турниры WWFC, которые проходят в Киеве – это смесь классной борьбы и качественного маркетинга. Чего только стоят стенды перед входом во Дворец Спорта с изображениями борцов, реклама на всех возможных платформах и подогрев интереса через анонсы в СМИ.



Бои по смешанным единоборствам в Киеве (фото: WWFC)

Внутри Дворца Спорта организаторы каждый раз создают немного мрачную атмосферу, которая с самого начала настраивает зрителя на безупречную борьбу. А то шоу, которое происходит на ринге и те эмоции, которые захлестывают во время просмотра турнира – не сравнятся ни с чем.

Юбилейный марафон Wizzair в Киеве

Этот марафон регулярно проходит в Киеве и собирает на своей площадке более 17 тысяч человек, которые действительно живут спортом. К тому же, во время последнего марафона в начале октября было установлено 4 различных рекорда Украины.

Примечательно: От первого километра до 42: как подготовиться и пробежать дебютный марафон



Марафон в Киеве (фото: Wizz Air Kyiv City Marathon)

К киевскому марафону, кроме обычных спортсменов, присоединяются и звезды. Вместе с другими бегунами на старты разных дистанций вышли ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко (42 км), телеведущий, участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин, ведущий телеканала "UA:Первый" Вячеслав Матюхин, ведущая телеканала "Прямой" Слава Варда, писательница Мари Карачина, телеведущий и шоумен Артем Гагарин, судья "Топ-модель по-украински" Сергей Никитюк, журналист Анатолий Анатолич и "Мисс Украина" Виктория Киосе (42 км).

Хоккейный Континентальный кубок

Не мог не попасть в наш список хоккейный Континентальный кубок, который прошел в Броварах. Второй раунд европейского турнира прошел на широкую ногу со звездами, яркой церемонией открытия, зрелищными поединками и драматической победой "Донбасса".



Хоккейный Континентальный кубок в Броварах (фото: УХЛ)

За три дня игры турнира посетили футболисты Андрей Пятов и Виктор Коваленко, боксер Артем Далакян и борец Жан Беленюк, актеры студии "Квартал 95" Мика Филатов и Валерий Жидков. Именитые украинские личности не только поддержали дончан, но и порадовали гостей "Терминала" фото и автограф-сессиями.

Больше об этом: Феерия Континентального кубка в Броварах или как надо организовывать спортивные турниры

Организаторы турнира подарили болельщикам яркую церемонию открытия с выступлениями группы барабанщиков, юных хоккеистов и номерами от зажигательных черлидерш. Позаботились и о досуге гостей – от развлечений и фотозоне вне льда, так и конкурсами на ледовой площадке.

Ну а хоккеисты вполне дополнили картину валидольной победой и выходом в полуфинал турнира.

Дзидзьо и гимн Украины в Харькове

Выделился среди спортивных событий, как бы это ни было странно, Дзидзьо, который на футбольном матче в Харькове между Украиной и Литвой исполнил гимн Украины и дал старт международному поединку.

Как это было: Дзидзьо исполнил гимн Украины перед матчем сборной в Харькове: видео



Дзидзьо во время исполнения гимна Украины в Харькове (кадр из видео)

К слову, тот матч сборная Украины выиграла со счетом 2:0, а фанаты артиста до сих пор считают, что именно их кумир принес удачу украинцам. Возможно, организаторам стоит задуматься и приглашать Дзидзьо на каждый матч сборной?

К слову: Будет ли выполнять DZIDZIO гимн Украины на Евро 2020 – официальный комментарий

Футбольный матч Украина – Португалия

Свое место в топе событий заслуженно заняла яркая октябрьская победа сборной Украины над сборной Португалии на НСК "Олимпийский" и досрочный выход на Евро-2020. В этом матче соединилось все – от эмоций украинских болельщиков, действительно сильной игры украинской сборной и до 15-минутного салюта после окончания поединка, который точно услышал весь Киев.



Сборная Украины победила Португалию в Киеве (фото: УАФ)

Читайте также: Как сборная Украины в Киеве Португалию побеждала и на Евро-2020 выходила

Ukrainian Combat Games

Заслуженное место в топе событий занимает Ukrainian Combat Games, которые прошли в Броварах. Это было международное спортивное противостояние по 12 видам единоборств, 200 спортсменов соревновались на 5 спортивных площадках. Восторженные зрители в течение 3 часов наблюдали ряд бескомпромиссных столкновений и феерическое шоу.



Участники боев (фото: Ukrainian Combat Games)

Зрелищные поединки устроили сумматоре, самбисты и представители киокушинкай каратэ. Показательными выступлениями зрителей поражали каратисты, которые безупречно выполнили групповую кату, и хортингу. А зажигательные красавицы по черлидингу устроили настоящий Cheer Dance Battle!

Дабл Трипл Snow Fest 2019

Впервые в Киеве проходил снежный фестиваль такого масштаба. И локацию организаторы выбрали неординарную – горно-лыжный спуск установили прямо под Аркой Дружбы народов в самом сердце Киева. Сама площадка была высотой с пятиэтажный дом и стал одним из крупнейших городских сноупарков Европы. Стоит отметить, что специально для фестиваля из Буковеля в Киев привезли более 100 тонн снега.



Горнолыжный спуск под Аркой Дружбы народов в Киеве (фото: facebook.com/DoubleTripleSnowFest)

На фестивале профессиональные лыжники и сноубордисты из восьми стран соревновались в трех различных категориях – Over All Winner, Best Trick и Best Style. А рок-н-ролльной изюминкой стало выступление группы O.Torvald в последний день фестиваля.