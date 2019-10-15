От "дела Мораеса" к победе над чемпионами Европы: путь Украины на Евро-2020

Сборная Украины впервые в своей истории напрямую вышла на чемпионат Европы. "Сине-желтые" также впервые выиграли свою отборочную группу. Евро-2020 – станет третьим подряд континентальным первенством для "сине-желтых". Как же сборная Украины прошла квалификацию?

Важная ничья в Лиссабоне и спасительный Родригес

Первый матч в рамках отбора Евро-2020 команда Андрея Шевченко играла против действующих чемпионов Европы португальцев. Поединок оказался чрезвычайно сложным для Украины. За игру хозяева поля нанесли 17 ударов (8 в створ). Команда Шевченко ответила только одним точным ударом, но не голом. В конце концов, сборная Украины отстояла нули на табло и получила стратегически важную ничью.

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Через три дня "сине-желтые" проводили второй матч в рамках отбора и снова на выезде. Сборной Украины противостоял неуступчивый Люксембург.

Далась в знаки усталость после тяжелой игры против Португалии. Шевченко освежил состав, выпустив четырех новых игроков. Но матч все равно получился вязким. Проблемы возникли на 34 минуте, когда хозяева неожиданно открыли счет в игре.

Под занавес тайма Украина отыгралась благодаря голу Виктора Цыганкова. Во втором тайме ситуация не изменилась и украинцы мучились, а не играли в футбол. Только два удара в створ за 45 минут.

Но победу удалось выстрадать. Малиновский навесил со штрафного и игрок Люксембурга Жерсон Родригес переправил мяч в собственные ворота. Кто знает, что было бы, если бы Украина не выиграла... Впрочем, футбол не любит условностей!



Малиновский и Зинченко празднуют гол в ворота Люксембурга / Фото: gettyimages

Дело Мораеса

Результат Украины в этих двух поединках мог быть перечеркнутым одним решением УЕФА. Речь идет о так называемом "деле Мораеса". Жуниор Мораес получил украинское гражданство 15 марта и уже 19 марта получил вызов в национальную сборную.

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Он сыграл в двух матчах отбора 22 и 25 марта. Федерации футбола Португалии и Люксембурга обжаловали участие Жуниора Мораеса в матчах за сборную Украины. Сначала технического поражения за участие Мораеса в матче потребовала Португалия.

Местное издание указало, что игрок не выполнил одно из необходимых условий для получения гражданства – проживание на территории Украины непрерывно в течение 5 лет.



Мораес дебютировал за сборную Украины в матче в Лиссабоне против Португалии / Фото: gettyimages

Впоследствии эту идею решили использовать и в Федерации футбола Люксембурга. Так дело передали в Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА. Если бы там удовлетворили жалобу, Украине угрожали бы два технических поражения за эти матчи. Впоследствии в УЕФА были представлены апелляции на решение УЕФА не наказывать Украину. Но в УЕФА решили не наказывать Украину.

Феерия во Львове

В июне сборная провела два поединка во Львове. Сначала ребята Шевченко разбили сборную Сербии со счетом 5:0. Результативная победа стала важной в контексте того, что "сине-желтым" и балканцам пророчили борьбу за второе место в группе.

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Через три дня сборная снова выстрадала победу в игре с Люксембургом. В начале поединка Роман Яремчук вывел "сине-желтых" вперед. Казалось, что Украина разгромит гостей, как сербов. Однако усталость снова напомнила о себе.

В середине тайма Люксембург сравнял счет, но гол ошибочно отменили из-за офсайда. Сборная Украины отстояла преимущество в один гол.

Деклассирование Литвы

Пожалуй, самым легким соперником для украинцев стала Литва. По сумме двух матчей прибалты были разбиты со счетом 5:0. В двух поединках не было никаких сомнений, что Украина победит – легкие шесть очков.

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Решающая битва в Киеве

14 октября сборную Украины удовлетворяла и ничья в матче с Португалией. Зато чемпионам Европы, чтобы оторваться от сербов, было важно побеждать.

Хозяева шокировали звездных гостей двумя голами в первом тайме. После перерыва победители Лиги наций организовали шквал атак в надежде отыграться. Помог гостям арбитр матча Энтони Тейлор. Тейлор назначил сомнительный пенальти и удалил Степаненко.

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Сборная Украины отстояла победный результат. Большая заслуга в этом вратаря Андрея Пятова, который совершил несколько прекрасных сейвов.



Празднование игроками Украины выхода на Евро-2020 / Фото: uefa.com

Осталась ли мотивация на последнюю игру?

Несмотря на то, что Украина выиграла группу B, у подопечных Шевченко есть задача на поединок против Сербии в Белграде.

17 ноября "сине-желтым" следует получить хотя бы 1 балл, чтобы гарантировать себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа. Это позволит избежать встречи с топ-сборными.