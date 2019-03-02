От "эль-классико" до львовского дерби: топ-матчи выходных
Любителям футбола в первые выходные марта будет из чего выбирать. 2-3 марта состоится несколько матчей, которые привлекают особое внимание. В этом перечне сразу четыре дерби, "эль-классико" в Испании и чемпионские разборки в Италии. О самых интересных и важных матчах – в материале Спорт24.
Суббота, 2 марта
Десна – Динамо
Начало: 14:00
Трансляция: "Футбол 2"
Этот матч имеет важное значение для обеих команд. "Десна" еще не гарантировала себе попадание в топ-7 чемпионата Украины. "Динамо" же продолжает погоню за "Шахтером" в чемпионате. Поэтому очки нужны каждой из команд.
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"Десна" в первом матче на выезде довольно легко обыграла "Арсенал-Киев". "Динамо" же разгромило "Зарю".
Тоттенхэм – Арсенал
Начало: 14:30
Трансляция: "Футбол 1"
Дерби Северного Лондона – одно из самых принципиальных в чемпионате Англии. Так еще и команды борются за попадание в зону Лигу чемпионов. Команды сейчас занимают третье ("Тоттенхэм") и четвертое место ("Арсенал"). Однако на пятки последним наступает "Манчестер Юнайтед", который имеет на один балл меньше.
Черноморец – Шахтер
Начало: 17:00
Трансляция: "Футбол 2"
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Да, "Черноморец" занимает предпоследнее место в турнирной таблице. И да, одесситы потеряли возможность попасть в топ-6 по итогам первой половины чемпионата. Но команда Ангела Червенкова после зимнего перерыва уже не выглядит столь безнадежно, как это было осенью. О чем свидетельствует вполне заслуженная победа над "Львовом" на выезде.
"Шахтер" же теперь полностью сосредоточен на чемпионате (до матчей Кубка еще есть время). Но в игре против одесситов можно будет увидеть и новичков "горняков".
Боруссия (Менхенгладбах) – Бавария
Начало: 19:30
Трансляция: MEGOGO
Это будет матч третьей и второй команд чемпионата Германии. Несмотря на то, что отрыв мюнхенцев составляет восемь очков, они выложатся на все сто в этом матче. И не потому, что отстают от первого места на три балла (хотя и за это тоже). В матче первого круга именно клуб из Менхенгладбаха разгромил "Баварию" на ее стадионе 3:0. Поэтому гости будут стремиться к реваншу.
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Лацио – Рома
Начало: 21:30
Трансляция: "Футбол 1"
"Дерби вечного города" – оно прекрасное, на каких бы позициях не были команды. Противостояние, которое притягивает внимание. Тем более, что команды борются за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Больше шансов – у "Ромы", которая отстает от заветного четвертого места всего на одно очко. Но на этот раз игра на поле "Лацио". "Орлы" отстают от соперника на шесть очков. Догнать соперника не удастся. Но в случае победы можно будет защитить свое шестое место от посягательств "Аталанты".
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Реал – Барселона
Начало: 21:45
Трансляция: MEGOGO
Это "эль-классико". Ожидаемое футбольное событие. Что тут еще добавить? Несмотря на то, что это будет второй матч между этими командами за неделю. Первый раз "Барселона" разгромила "сливочных" на их поле 3:0. Поэтому "галактикос" стремятся к реваншу.
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Воскресенье, 3 марта
Заря – Ворскла
Начало: 14:00
Трансляция: УНИАН
Эти команды разделяет лишь одно очко. А на три места в топ-6 претендуют сразу шесть команд. Так что это действительно будет матч за шесть очков. А также попытки исправить ситуация в глазах собственных болельщиков. В предыдущем туре обе команды потерпели разгромные поражения. Полтавчане на своем поле пропустили четыре гола от "Карпат". "Заря" же была бита в Киеве "Динамо" 5:0.
Олимпик – Арсенал-Киев
Начало:14:00
Трансляция: "Футбол 1"
То, что киевский "Арсенал" не борется за попадание в топ-6, не означает, что команда не будет бороться за сохранение места в УПЛ. Да, шансов очень мало. Но каждое набранное очко увеличит шансы остаться в элите на следующий сезон. Особенно, если играть против одного из конкурентов.
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"Олимпик" же сохраняет теоретические шансы попасть в топ-6. Но 10-е место предусматривает матчи плей-офф за сохранение прописки в УПЛ. Что не очень устраивает "олимпийцев". Поэтому они постараются выиграть, чтобы подняться выше в турнирной таблице.
Карпаты – Львов
Начало: 17:00
Трансляция: ZIK
Еще одно дерби, которое выпало на выходных. И которое тоже можно назвать "матерым". Здесь тоже подогревает интерес и турнирное положение – разница между командами всего три очка.
Особенно к этому матчу готовятся фанаты "Карпат".
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Александрия – Мариуполь
Начало: 17:00
Трансляция: "Футбол 1"
Вряд ли что-то может помешать "Александрии" сохранить за собой третье место (пока). Зато "Мариуполь" стремится попасть в топ-6. Азовцы имеют столько же очков, что и пятая "Десна". Но за три следующих тура им надо набрать еще, чтобы попасть в желанную шестерку.
Эвертон – Ливерпуль
Начало: 18:15
Трансляция: "Футбол 2"
Четвертое дерби на этих выходных, на которое стоит обратить внимание. "Эвертон" в середине турнирной таблицы и ни на что не претендует по итогам этого сезона. Между тем "Ливерпуль" борется за чемпионство. И сделать "подножку" сопернику в мерсисайдском дерби для "Эвертона" будет за счастье. Но удастся ли?
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Наполи – Ювентус
Начало: 21:30
Трансляция: "Футбол 2"
Эти команды занимают первые два места в Серии А. Но отрыв "Ювентуса" от соперника составляет 13 очков. Поэтому даже после этого матча ничего для "Ювентуса" не изменится. Как и для "Наполи", который опережает третий "Интер" на 9 очков. Однако победить "партенопеи" стремятся любой ценой.
Обзор матчей и видео голов всех этих матчей – на Спорт24.