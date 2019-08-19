От Месси до Ибрагимовича: ФИФА назвала претендентов на лучший гол года

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Гол Ибрагимовича претендует на звание лучшего в 2019 году по версии ФИФА
Гол Ибрагимовича претендует на звание лучшего в 2019 году по версии ФИФА

ФИФА назвала имена претендентов на премию Пушкаша – за лучший гол сезона. Всего в списке 10 футболистов.

Все голы были забиты между 16 июля 2018 года и 19 июля 2019 года включительно, и были избраны коллегией ФИФА и внешними футбольными экспертами.

На премию имени Ференца Пушкаша номинированы: Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Лионель Месси ("Барселона"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Фабио Куальярелла ("Сампдория"), Эндрос Таунсенд ("Кристалл Пэлэс"), Даниэль Жоре ("Дебрецен"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл Ледис"), Эми Родригес ("Юта Роялз") и Аджара Нчут (сборная Камеруна). Просмотреть все видео голов можно по ссылке.

К слову: Роналду, ван Дейк и Месси претендуют на звание лучшего игрока сезона от УЕФА

На официальном сайте ФИФА началось голосование для болельщиков, которое продлится до 1 сентября 2019 года. Три победителя пройдут в финальный этап голосования, на котором легенды ФИФА выберут лучший гол.

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Теги: Спорт Футбол ФИФА Лионель Месси
Источник: 24 канал
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