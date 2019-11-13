Квалификация Евро-2020: календарь матчей и Турнирная таблица
В четверг, 14 ноября, начнется последний этап квалификации Евро-2020. В этот день будут сыграны очередные матчи отбора на Чемпионат Европы. И продлится он до 19 ноября.
Напомним, в квалификации Евро-2020 55 сборных были разделены на 10 групп – 5 групп по пять команд и еще 5 групп по шесть сборных. Путевку на Чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в группе. Так будет отобрано 20 участников Евро-2020. Еще четыре места на турнире разыграют победители групп Лиги наций.
Читайте также: Сербию наказали матчем без зрителей в отборе на Евро-2020 из-за действий фанатов
Сборная Украины уже гарантировала себе участие в Евро-2020. Однако матч 17 ноября против Сербии на выезде будет иметь принципиальное значение. Украинцам надо выиграть или сыграть вничью, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке групп Евро-2020.
Календарь матчей квалификации Евро-2020
14 ноября
19:00. Турция – Исландия
21:45. Албания – Андорра
21:45. Англия – Черногория
21:45. Португалия – Литва
21:45. Сербия – Люксембург
21:45. Франция – Молдова
21:45. Чехия – Косово
15 ноября
19:00. Армения – Греция
19:00. Норвегия – Фарерские острова
19:00. Финляндия – Лихтенштейн
21:45. Босния и Герцеговина – Италия
21:45. Дания – Гибралтар
21:45. Испания – Мальта
21:45. Румыния – Швеция
21:45. Швейцария – Грузия
16 ноября
16:00. Кипр – Шотландия
19:00. Азербайджан – Уэльс
19:00. Россия – Бельгия
19:00. Сан-Марино – Казахстан
19:00. Словения – Латвия
21:45. Австрия – Северная Македония
21:45. Израиль – Польша
21:45. Германия – Беларусь
21:45. Северная Ирландия – Нидерланды
21:45. Хорватия – Словакия
17 ноября
16:00. Люксембург – Португалия
16:00. Сербия – Украина
19:00. Болгария – Чехия
19:00. Косово – Англия
21:45. Албания – Франция
21:45. Андорра – Турция
21:45. Молдова – Исландия
18 ноября
21:45. Гибралтар – Швейцария
21:45. Греция – Финляндия
21:45. Ирландия – Дания
21:45. Испания – Румыния
21:45. Италия – Армения
21:45. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина
21:45. Мальта – Норвегия
21:45. Швеция – Фарерские острова
19 ноября
21:45. Бельгия – Кипр
21:45. Латвия – Австрия
21:45. Нидерланды – Эстония
21:45. Германия – Северная Ирландия
21:45. Северная Македония – Израиль
21:45. Польша – Словения
21:45. Сан-Марино – Россия
21:45. Словакия – Азербайджан
21:45. Уэльс – Венгрия
21:45. Шотландия – Казахстан