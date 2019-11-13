Квалификация Евро-2020: календарь матчей и Турнирная таблица

В четверг, 14 ноября, начнется последний этап квалификации Евро-2020. В этот день будут сыграны очередные матчи отбора на Чемпионат Европы. И продлится он до 19 ноября.

Напомним, в квалификации Евро-2020 55 сборных были разделены на 10 групп – 5 групп по пять команд и еще 5 групп по шесть сборных. Путевку на Чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в группе. Так будет отобрано 20 участников Евро-2020. Еще четыре места на турнире разыграют победители групп Лиги наций.

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Сборная Украины уже гарантировала себе участие в Евро-2020. Однако матч 17 ноября против Сербии на выезде будет иметь принципиальное значение. Украинцам надо выиграть или сыграть вничью, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке групп Евро-2020.

Календарь матчей квалификации Евро-2020

14 ноября

19:00. Турция – Исландия

21:45. Албания – Андорра

21:45. Англия – Черногория

21:45. Португалия – Литва

21:45. Сербия – Люксембург

21:45. Франция – Молдова

21:45. Чехия – Косово

15 ноября

19:00. Армения – Греция

19:00. Норвегия – Фарерские острова

19:00. Финляндия – Лихтенштейн

21:45. Босния и Герцеговина – Италия

21:45. Дания – Гибралтар

21:45. Испания – Мальта

21:45. Румыния – Швеция

21:45. Швейцария – Грузия

16 ноября

16:00. Кипр – Шотландия

19:00. Азербайджан – Уэльс

19:00. Россия – Бельгия

19:00. Сан-Марино – Казахстан

19:00. Словения – Латвия

21:45. Австрия – Северная Македония

21:45. Израиль – Польша

21:45. Германия – Беларусь

21:45. Северная Ирландия – Нидерланды

21:45. Хорватия – Словакия

17 ноября

16:00. Люксембург – Португалия

16:00. Сербия – Украина

19:00. Болгария – Чехия

19:00. Косово – Англия

21:45. Албания – Франция

21:45. Андорра – Турция

21:45. Молдова – Исландия

18 ноября

21:45. Гибралтар – Швейцария

21:45. Греция – Финляндия

21:45. Ирландия – Дания

21:45. Испания – Румыния

21:45. Италия – Армения

21:45. Лихтенштейн – Босния и Герцеговина

21:45. Мальта – Норвегия

21:45. Швеция – Фарерские острова

19 ноября

21:45. Бельгия – Кипр

21:45. Латвия – Австрия

21:45. Нидерланды – Эстония

21:45. Германия – Северная Ирландия

21:45. Северная Македония – Израиль

21:45. Польша – Словения

21:45. Сан-Марино – Россия

21:45. Словакия – Азербайджан

21:45. Уэльс – Венгрия

21:45. Шотландия – Казахстан

Турнирная таблица