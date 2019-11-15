Разгромные победы Норвегии и Финляндии и другие результаты матчей отбора на Евро-2020

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Евро-2020: результаты 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, состоится 8 матчей отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Армения – Греция 0:1

Голы: Лимниос, 34

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Норвегия – Фарерские острова 4:0

Голы: Региниуссен, 4, Фоссум, 8, Серлот, 62, 65

Финляндия – Лихтенштейн 3:0

Голы: Туоминен, 21, Пукки, 64 (пен), 75

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евро-2020
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