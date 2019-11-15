Разгромные победы Норвегии и Финляндии и другие результаты матчей отбора на Евро-2020
В пятницу, 15 ноября, состоится 8 матчей отбора на чемпионат Европы 2020 года.
Армения – Греция 0:1
Голы: Лимниос, 34
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Норвегия – Фарерские острова 4:0
Голы: Региниуссен, 4, Фоссум, 8, Серлот, 62, 65
Финляндия – Лихтенштейн 3:0
Голы: Туоминен, 21, Пукки, 64 (пен), 75
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