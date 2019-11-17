Тяжелая ничья Украины и победа Португалии: результаты Евро-2020 17 ноября
В воскресенье, 17 ноября, было сыграно 7 матчей отбора на чемпионат Европы 2020 года. Среди матчей и игра сборной Украины против Сербии.
Сербия – Украина 2:2
Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 – Яремчук, 32, Беседин, 90+3
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Люксембург – Португалия 0:2
Голы: Фернандеш, 39, Роналду, 86
Болгария – Чехия начало в 19:00
Косово – Англия начало в 19:00
Албания – Франция начало в 21:45
Андорра – Турция начало в 21:45
Молдова – Ісландія початок о 21:45
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