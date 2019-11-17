Тяжелая ничья Украины и победа Португалии: результаты Евро-2020 17 ноября

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Евро-2020: результаты 17 ноября

В воскресенье, 17 ноября, было сыграно 7 матчей отбора на чемпионат Европы 2020 года. Среди матчей и игра сборной Украины против Сербии.

Сербия – Украина 2:2

Голы: Тадич, 9 (пен.), Митрович, 56 – Яремчук, 32, Беседин, 90+3

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Люксембург – Португалия 0:2

Голы: Фернандеш, 39, Роналду, 86

Болгария – Чехия начало в 19:00

Косово – Англия начало в 19:00

Албания – Франция начало в 21:45

Андорра – Турция начало в 21:45

Молдова – Ісландія початок о 21:45

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евро-2020 Сербия – Украина
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