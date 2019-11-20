Разгромные победы Нидерландов и Германии и другие результаты отбора Евро-2020 19 ноября
Во вторник, 19 ноября, были сыграны последние матчи группового этапа квалификации Евро-2020. Результаты матчей и видео голов читайте в материале Спорт24.
К слову: Евро-2020: определились 20 из 24 сборных, которые выступят на Чемпионате Европы
Бельгия – Кипр 6:1
Голы: Бентеке, 16, 68, де Брюйне, 16, 41, Карраско, 44, Кристофору, 51 (аг) – Иоанну, 14
Видеообзор матча Бельгия – Кипр
Латвия – Австрия 1:0
Гол: Осс, 65
Видеообзор матча Латвия – Австрия
Нидерланды – Эстония 5:0
Голы: Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19, Боаду, 87
К слову: Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и в одной группе с Нидерландами
Видеообзор матча Нидерланды – Эстония
Германия – Северная Ирландия 6:1
Голы: Гнабри, 19, 47, 60, Горецка, 43, 73, Брандт, 90+1 – Смит, 7
Видеообзор матча Германия – Северная Ирландия
Северная Македония – Израиль 1:0
Гол: Николов, 45+2
Видеообзор матча Северная Македония – Израиль
Польша – Словения 3:2
Голы: Шимански, 3, Левандовски, 54, Горальски, 81 – Матавж, 14, Иличич, 61
Удаление: Куртич, 86
Сан-Марино – Россия 0:5
Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Компличенко, 78
Видеообзор матча Сан-Марино – Россия
Словакия – Азербайджан 2:0
Голы: Боженик, 19, Гамшик, 86
Уэльс – Венгрия 2:0
Голы: Рэмзи, 15, 47
Видеообзор матча Уэльс – Венгрия
Шотландия – Казахстан 3:1
Голы: Макгин, 48, 90 + 1 Нейсмит, 64 – Зайнутдинов, 34
Видеообзор матча Шотландия – Казахстан