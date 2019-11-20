Разгромные победы Нидерландов и Германии и другие результаты отбора Евро-2020 19 ноября

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Евро-2020: результаты матчей и видео голов 19 ноября

Во вторник, 19 ноября, были сыграны последние матчи группового этапа квалификации Евро-2020. Результаты матчей и видео голов читайте в материале Спорт24.

К слову: Евро-2020: определились 20 из 24 сборных, которые выступят на Чемпионате Европы

Бельгия – Кипр 6:1

Голы: Бентеке, 16, 68, де Брюйне, 16, 41, Карраско, 44, Кристофору, 51 (аг) – Иоанну, 14

Видеообзор матча Бельгия – Кипр

Латвия – Австрия 1:0

Гол: Осс, 65

Видеообзор матча Латвия – Австрия

Нидерланды – Эстония 5:0

Голы: Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19, Боаду, 87

К слову: Украина на Евро-2020 сыграет в Амстердаме и в одной группе с Нидерландами

Видеообзор матча Нидерланды – Эстония

Германия – Северная Ирландия 6:1

Голы: Гнабри, 19, 47, 60, Горецка, 43, 73, Брандт, 90+1 – Смит, 7

Видеообзор матча Германия – Северная Ирландия

Северная Македония – Израиль 1:0

Гол: Николов, 45+2

Видеообзор матча Северная Македония – Израиль

Польша – Словения 3:2

Голы: Шимански, 3, Левандовски, 54, Горальски, 81 – Матавж, 14, Иличич, 61
Удаление: Куртич, 86

Сан-Марино – Россия 0:5

Голы: Кузяев, 3, Петров, 19, Миранчук, 49, Ионов, 56, Компличенко, 78

Видеообзор матча Сан-Марино – Россия

Словакия – Азербайджан 2:0

Голы: Боженик, 19, Гамшик, 86

Уэльс – Венгрия 2:0

Голы: Рэмзи, 15, 47

Видеообзор матча Уэльс – Венгрия

Шотландия – Казахстан 3:1

Голы: Макгин, 48, 90 + 1 Нейсмит, 64 – Зайнутдинов, 34

Видеообзор матча Шотландия – Казахстан

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Евро-2020
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