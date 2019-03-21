Евро-2020: Казахстан сенсационно разбил Шотландию: видео

В Казахстане стартовал отбор к чемпионату Европы-2020. Сборная Казахстана на своем поле неожиданно разгромила команду Шотландии.

Казахстан – Шотландия 3:0

Голы: Перцух, 6, Вороговский, 10, Зайнутдинов, 51

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Уже в первом тайме хозяева поля сделали заявление на то, чтобы выиграть матч. Футболисты Казахстана в течение десяти минут дважды отличились в воротах Скотта Бэйна.

После перерыва Казахстан провел еще один гол и довел матч к логическому завершению. В группе I, кроме Казахстана и Шотландии также выступают команды Бельгии, России, Кипра и Сан-Марино.

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