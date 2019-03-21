Евро-2020: Казахстан сенсационно разбил Шотландию: видео

75 Читати новину українською
Отбор на Евро-2020: видео голов, обзор матчей 21.03.2019
Евро-2020 видео голов 21 марта

В Казахстане стартовал отбор к чемпионату Европы-2020. Сборная Казахстана на своем поле неожиданно разгромила команду Шотландии.

Казахстан – Шотландия 3:0
Голы: Перцух, 6, Вороговский, 10, Зайнутдинов, 51

Читайте также: Как сборная Украины играла с Португалией: победа дома и поражение на выезде (видео)

Уже в первом тайме хозяева поля сделали заявление на то, чтобы выиграть матч. Футболисты Казахстана в течение десяти минут дважды отличились в воротах Скотта Бэйна.

После перерыва Казахстан провел еще один гол и довел матч к логическому завершению. В группе I, кроме Казахстана и Шотландии также выступают команды Бельгии, России, Кипра и Сан-Марино.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Похороны Юлии Началовой в Москве: видео и фото
сегодня
10538
Теги: Евро-2020 Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
сегодня 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 45
Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
сегодня 15:09 Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
41
Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
сегодня 14:19 Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео
81
Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
сегодня 12:43 Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео
90
Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
сегодня 11:42 Украинская теннисистка показала как набивает мяч и попросилась в "Динамо", ей ответил Вербич
120
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук