Евро-2020: Болгария вырвала ничью в Черногории благодаря странному пенальти: видео

Матчем группы A Болгария – Черногория стартовал второй игровой день квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

Болгария – Черногория 1:1

Голы: Неделев, 82 – Мугоша, 50

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В первом тайме сборные голов не забивали, оставив все интересное на второй тайм. На 50 минуте Черногория сумела открыть счет благодаря голу Мугоша. Болгария нашла в себе силы отыграться в конце матча.

Главный арбитр матча Рюдди Бюке назначил пенальти в ворота гостей за нарушение правил, которое произошло за пределами штрафной. Неделев воспользовался ошибкой арбитра и сравнял счет.

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