Евро-2020: Болгария вырвала ничью в Черногории благодаря странному пенальти: видео

20 Читати новину українською
Отбор на Евро-2020: видео голов, обзор матчей 22 марта 2019
Евро-2020 видео голов матчей квалификации 22 марта / GETTY IMAGES

Матчем группы A Болгария – Черногория стартовал второй игровой день квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

Болгария – Черногория 1:1
Голы: Неделев, 82 – Мугоша, 50

Читайте также: Евро-2020: фавориты квалификационного раунда

В первом тайме сборные голов не забивали, оставив все интересное на второй тайм. На 50 минуте Черногория сумела открыть счет благодаря голу Мугоша. Болгария нашла в себе силы отыграться в конце матча.

Главный арбитр матча Рюдди Бюке назначил пенальти в ворота гостей за нарушение правил, которое произошло за пределами штрафной. Неделев воспользовался ошибкой арбитра и сравнял счет.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Без договора: кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля
сегодня
1591
Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
сегодня 11:13 Андрей Шевченко заговорил о желании тренировать клуб
139
Португалия – Украина: анонс матча квалификации на Евро-2020
сегодня 08:00 Португалия – Украина: анонс матча квалификации на Евро-2020
282
Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
21 марта 20:41 Сборная Украины заняла 7-е место в Кубке наций, Виттоцци завоевала Малый хрустальный глобус
81
Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
21 марта 18:00 Музыка украшает футбол, попробуйте доказать обратное болельщикам "Аякса"
Михайло Гема 151
Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
21 марта 15:09 Сербский футболист едва не оторвал ногу партнеру Зинченко: жуткое видео
104
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук