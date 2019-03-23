Евро-2020: Швейцария без проблем обыграла Грузию (видеообзор)

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Отбор на Евро-2020: видео голов, обзор матчей 23 марта 2019
Евро-2020 видео голов матчей квалификации 23 марта

В субботу, 23 марта, состоялись очередные матчи квалификации Евро-2020. Открывать футбольный день выпало сборным Грузии и Швейцарии.

Грузия – Швейцария 0:2
Голы: Цубер, 50, Закария, 80

Швейцарцы не имели проблем в выездном матче с грузинами. Захватив инициативу с начала встречи, они  реализовали забитые голы уже во втором тайме. Сначала на 50-й минуте отличился Цубер, а незадолго до конца – и Закария.

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Видеообзор матча Грузия – Швейцария

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Евро-2020 Футбол
Источник: 24 Канал
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