Евро-2020: Швейцария без проблем обыграла Грузию (видеообзор)
В субботу, 23 марта, состоялись очередные матчи квалификации Евро-2020. Открывать футбольный день выпало сборным Грузии и Швейцарии.
Грузия – Швейцария 0:2
Голы: Цубер, 50, Закария, 80
Швейцарцы не имели проблем в выездном матче с грузинами. Захватив инициативу с начала встречи, они реализовали забитые голы уже во втором тайме. Сначала на 50-й минуте отличился Цубер, а незадолго до конца – и Закария.
Читайте также: Евро-2020: видео голов и результаты матчей квалификации 22 марта
Видеообзор матча Грузия – Швейцария
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии