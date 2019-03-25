Турция катком прошлась по Молдове в матче отбора на Евро-2020: видео

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Отбор на Евро-2020: видео голов, обзор матчей 25 марта 2019
Евро-2020: результаты матчей и видео голов / twitter.com

Второй тур группы H в рамках отбора к чемпионату Европы 2020 стартовал матчем Турция – Молдова.

Турция – Молдова 4: 0
Голы: Калдирим, 24 Тосун, 26, 53, Айхан, 70

Нереализованный пенальти: Йылмаз, 52

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Сборная команды Турции на своем поле легко разобралась с командой Молдовы. Турки дважды отличились в каждом из таймов и могли забивать гораздо больше.

Отметим, что матч обслуживала бригада арбитров из Украины во главе с Сергеем Бойко. Арбитр ограничился двумя желтыми карточками, которые получили гости.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Источник: 24 Канал
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