Турция катком прошлась по Молдове в матче отбора на Евро-2020: видео

Второй тур группы H в рамках отбора к чемпионату Европы 2020 стартовал матчем Турция – Молдова.

Турция – Молдова 4: 0

Голы: Калдирим, 24 Тосун, 26, 53, Айхан, 70

Нереализованный пенальти: Йылмаз, 52

Смотрите также: Германия в напряженном матче вырвала победу у Нидерландов: видео

Сборная команды Турции на своем поле легко разобралась с командой Молдовы. Турки дважды отличились в каждом из таймов и могли забивать гораздо больше.

Отметим, что матч обслуживала бригада арбитров из Украины во главе с Сергеем Бойко. Арбитр ограничился двумя желтыми карточками, которые получили гости.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram