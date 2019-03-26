Евро-2020: Финляндия без проблем одолела Армению и другие матчи 26 марта

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Отбор на Евро-2020: видео голов, обзор матчей 26 марта 2019
Евро-2020 видео голов матчей квалификации 26 марта

Во вторник, 26 марта, завершились заключительные матчи второго квалификационного раунда на чемпионат Европы-2020.

Армения – Финляндия 0:2
Голы: Йенсен, 14, Сойри, 78

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Хозяева активно начали поединок и имели несколько неплохих возможностей, но именно игроки Финляндии открыли счет благодаря быстрой контратаке. Армяне старались выровнять положение, но голевых моментов у них было крайне мало.

В конце поединка силы покинули хозяев, чем и воспользовались финны, удвоив преимущество. Победа подняла гостей на 4-ю строчку турнирной таблицы группы J, армяне – на 6-м месте.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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