Евро-2020: Финляндия без проблем одолела Армению и другие матчи 26 марта

Во вторник, 26 марта, завершились заключительные матчи второго квалификационного раунда на чемпионат Европы-2020.

Армения – Финляндия 0:2

Голы: Йенсен, 14, Сойри, 78

Читайте также: Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта

Хозяева активно начали поединок и имели несколько неплохих возможностей, но именно игроки Финляндии открыли счет благодаря быстрой контратаке. Армяне старались выровнять положение, но голевых моментов у них было крайне мало.

В конце поединка силы покинули хозяев, чем и воспользовались финны, удвоив преимущество. Победа подняла гостей на 4-ю строчку турнирной таблицы группы J, армяне – на 6-м месте.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram