Евро-2020: Финляндия без проблем одолела Армению и другие матчи 26 марта
Во вторник, 26 марта, завершились заключительные матчи второго квалификационного раунда на чемпионат Европы-2020.
Армения – Финляндия 0:2
Голы: Йенсен, 14, Сойри, 78
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Хозяева активно начали поединок и имели несколько неплохих возможностей, но именно игроки Финляндии открыли счет благодаря быстрой контратаке. Армяне старались выровнять положение, но голевых моментов у них было крайне мало.
В конце поединка силы покинули хозяев, чем и воспользовались финны, удвоив преимущество. Победа подняла гостей на 4-ю строчку турнирной таблицы группы J, армяне – на 6-м месте.
Источник: 24 Канал
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